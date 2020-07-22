店家振興三倍券如何換現金入袋 財政部列四大點教戰

振興三倍券開放民眾開始消費已一周，除了消費者關切怎麼領券消費，收受款券的店家也想知道如何將振興三倍券兌換成現金入袋，財政部今 (22) 日表示，自今 (2020) 年 7 月 23 日起至 2021 年 3 月 31 日止，店家可辦理三倍券兌領，並且列出四大點教戰手冊，傳授店家兌領重點。

為協助店家兌領，財政部說明店家辦理兌領振興三倍券注意事項如下：

一、有統一編號的所有店家，可直接到全國 6221 家兌付金融機構包括：銀行、郵局、農漁會、信用合作社，皆可辦理兌領，店家只要先填好三倍券背面資料及兌領單交給櫃檯人員，兌付金融機構就會將金額直接存匯入同戶名的帳戶內。

二、有統一編號的獨資店家，可選擇將兌領款項存匯入負責人帳戶，但需要提供稅籍或商業登記證明。

三、沒有統一編號的店家，可以委託商圈、市場攤商管理組織、產業公 (協、工) 會或職業工會等協助兌領；由受委託組織到兌付金融機構，將填好背面資料的三倍券及兌領單交給櫃檯人員，辦理兌領後存匯入帳戶，再由受託組織轉發匯給店家。

四、無法委託代領的自營作業者，如有投保職業工會，可以由本人攜帶身分證件及存匯款帳戶資料，到 8 大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、兆豐銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、臺灣企銀）的 1379 家分行辦理兌領；其中，新加入工會者，需要另持繳納入會費證明，經銀行確認職業工會會員身分後，即可直接兌付存匯入本人帳戶。

財政部次長阮清華提醒，若是像百貨公司、超商、大賣場等會拿到大量三倍券的店家，建議可先填好三倍券背面資訊、兌領單，並與平時常往來的金融機構事先聯絡，由他們提供必要協助，可以避免兌領壅塞。

財政部強調，金融機構提供簡單、安全、便捷的三倍券兌付服務，而且免收手續費，請各店家可以安心使用振興三倍券，全力拼經濟。