晶電與隆達新設控股公司 定名為「富采投控」

LED 廠晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 6 月 18 日宣布，擬換股共同成立投資控股公司，晶電今 (9) 日公告，經雙方同意，新設控股公司定名為「富采投控」，並將於 8 月 7 日召開股東臨時會暨新設投控公司發起人會議。

晶電與隆達擬成立富采投控，其與 2 家公司換股比例，暫訂為晶電以 1 股換發該富采投控普通股 0.5 股、隆達則以 1 股換發富采投控普通股 0.275 股，晶電與隆達都將成為該控股持股 100% 子公司，2 家公司未來獨立運作，既有員工與客戶不受影響，原有股東持股也將轉至富采投控。

晶電與隆達預計 8 月 7 日召開股東臨時會，討論通過股份轉換案，通過後將申請各國政府反托拉斯法核准，並向金管會申請撤銷公開發行，目前股份轉換基準日預定為 10 月 20 日，若證交所核准，富采投控將於轉換基準日的同一日上市，股本將降至 68.6 億元。

8 月 7 日除為 2 家公司的股東臨時會外，也同時召開新設投資控股公司發起人會議，會中將選任第一屆董事及監察人，預計選任 5 席董事、2 席監察人，晶電將推薦 3 席董事、隆達推薦 2 席董事，並各自推薦 1 席監察人。

待富采投控正式掛牌後，監察人將進一步轉換為獨立董事，目前雙方約定設立 4 席獨立董事，2 家公司各 2 席，等於董事會中，包括一般董事、獨立董事在內，晶電將取得 5 席、隆達取得 4 席。據 2 家公司目前規劃，董事長將由晶電董事出任、副董事長由隆達方面擔任。

且由於面板大廠友達為隆達大股東，目前持股約 27%，待股份轉換完成、富采投控成立後，友達也將成為富采投控股東之一，持股比重約 5-7%，並將在董事會中與隆達各取得 1 席董事。