〈北富銀總座爆涉弊〉程耀輝遭爆料疑不當授信 北富銀發四聲明回應

富邦金 (2881-TW) 台北富邦銀總經理程耀輝遭爆料，涉嫌忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，要求盡速核撥貸款約 3000 萬美元，其中也指出疑似以程耀輝為最終受益人的一家境外控股公司，早在 2018 年就曾接受易恒健康的大股東高達 428 萬台幣的匯款，疑涉收受匯款、不當授信。對此，北富銀發布四大聲明，其中所稱收受匯款的境外控股公司之最終受益人並非程耀輝，全段匯款金流走向均已查清。

北富銀聲明，該行所有業務，包含授信案件，均依外部法規及內部規範訂定的相關分層負責核決權限及作業流程辦理，且有嚴謹的三道防線檢核機制，不容許任何不當操作的空間。媒體批露的相關個案，該行已立即啟動內部稽核專案查核機制，針對此案做獨立調查，也將全力配合主管機關進行的相關調查。

其次，報導指稱，程耀輝早在 2018 年就曾接受易恒健康的大股東高達 428 萬台幣的匯款；北富銀表示，2018 年 8 月匯款當時，AIMDA HOLDINGS 的最終受益人並非該行總經理程耀輝，全段匯款金流走向均已查清，均與程耀輝無關。

至於報導中提及，北富銀香港分行對易恒健康公司發出重大風險通報一事，北富銀表示，風險通報是針對易恒健康股價下跌，造成單純以股權擔保品計算的 LTV 升高所發出的風險通報。除股權擔保品外，本貿易融資授信擔保品尚包含定存、存貨、應收帳款等其他擔保品，加計其他擔保品全案 LTV 仍小於 50%。此通報依內部規定經原核決層級 SCO1(風控長) 簽核及做風險判斷，並無不顧授信風險的狀況。

另外，報導中指出程耀輝要求對易恒健康公司增貸，北富銀也表示，該行已調聽相關會議錄音，會議中程耀輝與同仁討論如何在不增加本行風險情況下，於疫情期間協助客戶，並無施壓或頻頻催促同仁盡速核撥增貸，報導所述並非事實。

第三點則是，報導中提到關於 Agritrade 授信違約案，北富銀表示，本案共有 34 家國內外金融機構受影響，總壞帳金額達 9.43 億美金。此授信案是依該行內部授信核決權限進行核貸，於違約發生後亦已依內外部壞帳處理規範及流程，進行提存及轉銷呆帳。

最後，北富銀強調，誠信為富邦金控最重視的企業文化，該行相信同仁的作為與決策，必恪守應有的高標準。在信任同仁操守的前提下，該行亦會公正查明事實，對客戶、股東、投資人及全體員工做清楚的說明。