全台首座三路共構大橋 北富銀聯貸40億元

由台北富邦銀行統籌主辦工信工程新台幣 40 億元聯貸案完成募集，並於今 (15) 日完成簽約，本聯貸案將用以支應工信工程興建淡江大橋，此為全台首座輕軌、公路、自行車共構大橋，預計 2024 年完工。

北富銀國際金融總督導暨執行副總陳恩光表示，工信工程為國內少數具備大型公共工程能力的營造廠商，為支應大型公共工程所需的金融授信額度，2003 年起即多次委任北富銀籌組聯貸案，包括「台北捷運內湖線 CB410 區段標」、「桃園機場捷運 CE02 標」、「林口電廠更新計劃出水口導流堤、北防坡堤、卸煤碼頭、連絡橋及相關設施新建工程」及本次簽約的聯貸案所支應的淡江大橋工程。

聯貸案由北富銀統籌，其他參貸銀行包括：安泰銀行、合作金庫、上海銀行、京城銀行、土地銀行、第一銀行、台灣企銀及農業金庫。聯貸案將用以支應工信工程承攬的「淡江大橋及其連絡道路 5K+000~7K+035 新建工程」(淡江大橋第三標工程) 所需的履約保證金保證、預付款還款保證及工程週轉金。

北富銀表示，本次聯貸案獲多家銀行共同參貸，順利完成市場上少見的大型公共工程聯合授信案，共同推動國家指標性公共建設。

淡江大橋第三標工程總價達新台幣 124.93 億元，主辦機關為交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處，全長 2 公里 35 公尺，橋塔高 211 公尺 (約 70 層樓高)。

淡江大橋工程己於 2020 年 4 月 16 日在淡水河中打入第一支鋼管椿，象徵主橋段工程己正式施工，預計 2024 年完工，不僅可有效縮短淡水、八里間往來 25 分鐘之車程，也是全台首座輕軌、公路、自行車道共構的大橋，融合淡水河岸景觀、從橋上遠眺落日餘暉，將成為北台灣最美的新地標。

工信工程成立迄今超過 70 年，為國內歷史悠久的專業公共工程營造廠商，並多次榮獲國家建築金質獎及公共工程金質獎肯定，於道路、橋樑、隧道及捷運工程方面累積豐富經驗，近年承攬的公共工程，除了淡江大橋第三標工程外，尚有台九線蘇花公路谷風隧道及觀音隧道、林口電廠更新擴建計劃、桃園機場捷運系統建設計劃、台北捷運內湖線 CB410 區段標。