〈鈺太法說〉筆電出貨旺季 Q3營收估季增雙位數 續創歷史新高

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長邱景宏表示，第三季迎來筆電傳統旺季，加上電視、TWS (真無線藍芽耳機) 訂單升溫，營收將續創高，估可季增雙位數，雙率也能維持高檔。

邱景宏指出，鈺太受惠客戶分散供應商，在筆電市占持續攀升，預估今年將從 35% 提升至 40%，加上筆電出貨多為 DMIC(數位型麥克風)，獲利表現佳，有助毛利率提升，估全年 DMIC 出貨將超過 1.5 億顆，年增 67%。

此外，隨著日本將每位中小學生配給一台筆電的政策，提前至 2020 年底實施，鈺太認為，Chromebook 下半年出貨將顯著提升，且因與台灣 ODM 廠關係緊密，在 Chromebook 市占率達 7 成，訂單已看至第四季。

電視方面，邱景宏表示，目前配合客戶搭載在遙控器上，儘管上半年受疫情干擾，市場狀況不明，但下半年已看到客戶訂單回溫，預計下半年每季出貨可達 300 萬顆，相較去年每季 100 萬顆有顯著成長。

邱景宏也看好，未來麥克風將從遙控器，延伸至電視上，以每年電視 2 億台的需求來看，是繼筆電後，下個高速成長的應用。

至於今年亮相的 PS5，鈺太自 4 月起開始陸續出貨，預計今年將出貨 2000 萬顆，明年可達 4000 萬顆，產品生命週期可達 5-7 年；TWS 方面，鈺太也鎖定 ANC(主動降噪) 方案，布局高階市場，預計下半年出貨也會優於上半年。