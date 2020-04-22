永豐銀聯貸助攻大亞建地面型太陽能 累計融資太陽能電廠逾4000座

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行統籌主辦大亞集團 (1609-TW)－心忠電業 32 億元聯貸案，永豐銀行總經理莊銘福表示，此案資金將投入建置地面型太陽能電廠，而永豐銀行近年積極推動綠色金融，截至今 (2020) 年第一季底，永豐銀行融資太陽能電廠逾 4000 座，助攻乾淨能源，推展永續金融。

莊銘福表示，大亞聯貸案由永豐銀擔任管理銀行，並邀集凱基銀行、華南銀行、國際票券及彰化銀行等 4 家金融同業共同主辦，超額認購 1.53 倍，最終聯貸金額以 32 億元結案；資金將投入建置地面型太陽能電廠，以產業力量，共同響應全年新增 2.2 GW（百萬瓩）的政策目標，加速台灣推動能源轉型、邁向永續家園。

永豐銀行自 2012 年起跨足綠色金融領域，服務對象包含個人與企業，從屋頂型到大規模電廠均積極發展中；莊銘福指出，截至今年第一季底，永豐銀行融資太陽能電廠逾 4000 座、總發電量約達 1 GW，融資餘額約 274 億元；此次聯貸案簽約後，大亞集團擬於一年之內，在台南市學甲區興建約 76 MW（百萬瓦）太陽能電廠、每年約可發電 1 億度，可望為台灣增添豐富的乾淨能源。

伴隨產業知識累積與經驗，永豐銀行去年啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案以深耕綠色金融服務，包括主辦寶島陽光 20 億元、華立集團旗下國軒科技等子公司 40 億元及中租控股子公司中租迪和 60 億元聯貸案等，建置類型也從屋頂型逐漸跨向地面型並持續擴大規模。

永豐銀行表示，今年 2 月已正式簽署赤道原則，成為全球第 102 家赤道銀行（Equator Principles Financial Institutions；EPFIs）；同時，近年亦致力發展永續金融商品，包括發行綠色債券以大力支持再生能源及綠色環保產業等。