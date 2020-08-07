台灣超商密度全球第二 國人平均一年去130次、每次消費82元

國內連鎖式便利商店發展愈趨多元，公平會今 (7) 日發布產業調查，截至去年底，五大業者營業門市合計達 11429 家店，年增 4.81%，創 14 年來最大增幅，超商密度位居全球第 2，國人平均每年去超商 130 次，每次消費金額約 82.6 元，呈現逐年遞增。

公平會表示，已連續多年就全台主要連鎖便利商店業者進行產業調查，以有效掌握零售通路市況及超商競爭情形。主要業者統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW)、萊爾富，不論在營業額或店數統計的市占率合計均已超過 75%，此外，還有來來超商及台糖蜜鄰，去年全年共增加 524 家店，累計達 11429 家，年成長 4.81%。

以門市密度來看，去年底全國 2360 萬人，平均每 2065 人就有 1 家連鎖式便利商店，密集度逐年提高。若參考經濟部統計處的數據，我國超商密集度位居全世界第 2，次於南韓、高於日本。就土地面積來觀察，去年每平方公里就有 0.33 家店，略高於前年的每平方公里 0.31 家店。

在來客數及消費方面，去年 5 家主要超商總來客數為 30.64 億人次，平均每人每年前往約 130 次，消費金額約 82.6 元，較年前增加 3.7 元左右，呈現逐年遞增態勢，顯見超商已成為消費者不可或缺的零售通路。

至於消費者支付方式，超商購物支付日漸多元化，根據統計，目前約有 21% 以非現金支付，其中採用電子票證比率最高，其次為行動支付，第三則為信用卡支付。

公平會表示，超商去年提供服務為 4575 項，較前年激增 669 項，其中以繳費服務、儲值服務增加最多，可見便利商店產業競爭型態朝向多元化、多樣性，且具有創新性發展。