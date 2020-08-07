台股跌84點守住12800點 又見外資落跑 三大法人聯手賣超149.2億元

台股今 (7) 日多頭熄火，台積電、大立光、聯發科等電子權值股領跌，隨著高檔賣壓出籠，指數一度跌逾百點，摜破 12800 關卡、退守 5 日線支撐，終場下跌 84 點，收在 12828 點，周線仍連 8 紅，三大法人今日合計賣超 149.22 億元。

加權指數終場下跌 84.63 點或 0.66%，收 12828.87 點，成交值 2381.07 億元。三大法人合計賣超 149.22 億元，外資再度轉買為賣，賣超 123.01 億元；投信終止連 6 買，賣超 3.96 億元；自營商則是連 3 賣，賣超 22.23 億元。

蘋概三王今日面臨回檔壓力，台積電開低震盪，尾盤跌幅收斂，收 433 元；大立光股價重挫 3%，收 4035 元；鴻海一路在平盤下遊走，終場以 78.3 元作收。其他權值股也無顯著撐盤力道，聯電開高走低，收在 25.6 元，跌幅 3.7%；聯發科同步挫逾 3%，終場守在 700 元關卡之上。

光電股今日成為盤面最弱勢族群，股王大立光走弱，光學鏡頭二哥玉晶光同樣跌逾 3%，收 661 元；面板雙虎友達、群創震盪走跌；觸控雙雄 GIS-KY 業成、TPK-KY 宸鴻跌幅也相當大。

觀察盤面焦點個股，中美晶為擴大半導體材料布局，將斥資 35 億元入股宏捷科，受利多消息激勵，兩家公司股價一度漲逾 3%，突破百元大關。耳溫槍大廠熱映 7 月合併營收年增 330%，加上防疫題材再起，今日量價齊揚亮燈漲停；散熱關鍵零件供應商安力 - KY 也在疫情下逆勢成長，7 月營收創掛牌以來新高，股價同步攻上漲停。

法人表示，加權指數連 2 日創收盤新高後，多方仍有再次挑戰萬三大關的企圖心，但越接近 13000 點，高檔獲利下車狀況會越加明顯，中小型股波動可能率先放大，不過，在疫情推升居家辦公及消費需求下，可望使電子產業旺季更旺，台股走勢仍是有基之彈。