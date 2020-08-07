台股電子熄火萬三關前軟腳 下跌84點收12828點周線連8紅

美股周四延續漲勢，那指收盤首度站上 11000 點，不過，台股今 (7) 日多頭熄火，台積電、大立光、聯發科等電子權值股領跌，資金轉向傳產及財報績優股，隨著高檔賣壓出籠，指數跌勢擴大，一度摜破 12800 點關卡、退守 5 日線支撐，終場下跌 84.63 點或 0.66%，收 12828.87 點，成交值 2381.07 億元，周線連 8 紅。

蘋概三王面臨回檔壓力，台積電開低震盪，終場前獲買盤進場拉尾，跌幅收斂至 0.4%，收 433 元；昨日風光的大立光，今日股價重挫 3%，收 4035 元；鴻海一路在平盤下遊走，終場以 78.3 元作收。

其他權值股普遍走弱，聯電 ADR 周四大漲約 8%，但今日股價開高走低，跌幅擴大至 3.7%，收在 25.6 元；聯發科同步挫逾 3%，終場守住 700 元關卡；台達電、日月光投控、和泰車、國巨也都震盪走低；台塑、元大金、可成、華碩、緯穎表現相對有撐。

IC 設計股也呈現漲多回檔，瑞昱、聯詠、系微皆跌逾半根停板，千金股祥碩、矽力 - KY 也都表現弱勢。不斷電系統廠旭隼第 2 季繳出佳績，今日股價直奔漲停 1010 元，躍居台股第六高價股。

盤面上類股輪動快速，被動元件大廠國巨、華新科 7 月營收亮眼，國巨最高來到 404.5 元，但不敵賣壓終場翻黑，華新科、奇力新、信昌電、立隆電等仍維持上漲格局。散熱族群也成為資金進駐焦點，健策漲逾半根停板，力致、超眾、泰碩、曜越也都表現不俗。