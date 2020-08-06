〈台股盤後〉大立光登高一呼 惟生技股跳水 漲勢收斂漲111點收12913點

美股那指再創新高，台股今 (6) 日股王大立光登高一呼下，領軍蘋概三王、光電族群、權值股都輪動表現，指數最高衝到 12971.87 點，不過隨後高檔獲利了結賣壓湧出，尤其狙擊生技股，拖累大盤漲勢收斂，所幸最後一盤拉抬，終場加權指數仍漲逾百點、漲 111.2 點，收在 12913.5 點，連三天收紅棒，成交量 2591 億元。

股王大立光 7 月營收超乎預期提前回溫，月增 12%，美系外資喊上 4600 元，激勵大立光股價展開報復性反彈，以大漲 235 元、漲幅 6% 的 4130 元開出，收復 4000 元關卡，強攻年線，終場大漲 6.8% 作收。也帶動台積電、鴻海表態都收漲超過 1%。

大立光的強勢，也激勵光電族群同歡，圓展亮燈漲停，台表科、今國光、佳凌、華上、宏齊都閃亮亮。其餘權值股包括聯電、華碩、可成、豐泰、上海商銀、元大金、永豐金、台塑化、台泥等都表現不俗。

特斯拉概念股今天也是多頭聚焦所在，強茂、同致都強鎖漲停，淳紳也漲逾 9%，貿聯 - KY、榮炭、華城、廣華 - KY、裕隆都加足馬力開快車。

不過，午盤過後，生技醫療跳水，尤其指標股「天國一輝」中天、杏國、合一、杏輝又轉弱，其中，中天被打到幾乎跌停，杏國也跌逾 4%，拖累櫃買指數翻黑，成為尾盤壓低大盤漲幅收斂的元凶。

被動元件也是弱勢族群，華容跌逾 3%，立隆電、蜜望實、聚鼎、國劇、台嘉碩、日電貿、大毅、興勤等跌幅都超過 1%。此外，大同壟罩在外資連賣的壓力下，尾盤遭摜跌停作收。

整體來說，台股尾盤雖然漲勢收斂，但是目前各期均線仍持續多頭排列，雖然國際疫情仍未顯著緩解，但美股那指頻創新高，台股也在疫情相對嚴峻下，每月月初陸續公布的財報可望繳出不錯成績，有基之彈依舊可期，整體多方格局不變，惟上檔「萬三」套牢賣壓有待化解，預期短線將呈現高檔盤整。