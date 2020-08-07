FPSB CEO Noel Maye：危機當作機會，做出理財好選擇！

採訪、撰文：楊晴

疫情打擊全球經濟，不僅生活型態被重塑，投資人更急切想了解資產如何規劃。國際理財顧問認證總會（FPSB）CEO Noel Maye 表示，「在這個時代，人們不是尋找商品，他們需要的是專業意見！」

武漢肺炎（COVID-19）今年初爆發後，人類工作與生活型態被重塑，各國關閉國界防疫，直接打擊全球經濟，讓各國政府 3 月後陸續使用貨幣寬鬆政策，利率一再探低，寬鬆力度前所未有，熱錢大舉前進資本市場，各項投資商品與股市起漲，但 COVID-19 疫情疫苗未出，投資前景仍不明。

雖然因美國聯準會帶起的各國貨幣寬鬆政策力度湧現，現金在手已經被各大法人認為是最糟糕的投資。財富管理客戶面對自身資產配置投資報酬與風險更加謹慎，更希望有經驗的理財規劃顧問能協助帶領自己走出這場迷霧。國際理財顧問認證總會（Financial Planning Standards Board, FPSB）CEO Noel Maye，就 CFPⓇ（國際認證高級理財規劃顧問）在這場 COVID-19 帶起的金融戰役中能扮演的角色與對客戶的協助，接受《台灣銀行家》專訪，以利協助讀者更深入了解 CFPⓇ的重要性。

COVID-19 衝擊全球 協助客戶規劃資產須更積極

「在這個時代，人們不是尋找商品，他們需要的是專業意見！」Noel Maye 開門見山解釋，投資人正面臨前所未見的時代――COVID-19 影響國際供應鏈與各國經濟變化，其衝擊與新常態金融生活，無論哪一位投資者與消費者都無法逃脫。這樣的環境，每位投資人都須更了解財富規劃的重要性，以及如何與合乎專業與道德的理財規劃顧問合作。

基於欲了解現今客戶需求與處境，以利提出更專業的規劃方向，近期 FPSB 針對 CFPⓇ在美國、南非、香港等地的全球分支機構，對於該地 CFPⓇ專業人員與客戶往來經驗提出了解與研究。結果發現，現在的客戶比以前任何時候，還更需要專業人士提供意見，以幫助自己投資穩定與報酬持續維持正軌，金融從業人員如果持有 CFPⓇ證照，在協助客戶規劃資產上能扮演更積極的角色，為客戶解決當前局勢帶來的疑慮，維持穩健投資步伐，增加客戶投資信心。

(圖 / Shutterstock)

顧問人數激增 凸顯財富管理規劃需要

目前全球 27 個國家與地區，已經有 18.8 萬人持有 CFPⓇ專業執照，台灣亦有超過 1,800 人擁有相關證照。去年，美國有最多人取得 CFPⓇ國際金融專業證照，但美國推展該項專業證照超過 50 年時間，已經有一段歷史，相較於成熟市場，同時間，中國、台灣、日本、印尼等地，都看到 CFPⓇ專業人才正在快速成長，「這些市場的專業顧問人數快速成長，凸顯市場對財富管理規劃的需要，正展現高度強烈興趣。」Noel Maye 分析認為。

尤其是台灣，他說，透過臺灣理財顧問認證協會（The Financial Planning Association of Taiwan, FPAT）推展 CFPⓇ證照有成，該證照在銀行與學界、業界已經獲得一定聲量支持，過去一年中，增加了 300 位 CFPⓇ專業人員，也展現專業機構與公司培訓之間合作夥伴關係的重要性。

對於 COVID-19 疫情衝擊帶來的客戶理財需求，是否發現相關人才出現短缺？Noel Maye 認為，全球有近 19 萬人擁有 CFPⓇ專業證照，此時也更是持續推展 CFPⓇ證照的時機，看好有更巨大的成長機會，這將讓全球更多投資人有機會接觸專業與有道德的理財規劃顧問。

但該如何解決相關專業人才短缺？Noel Maye 指出，透過與金融服務業者（Financial Services Firms）合作，使其從銷售端開始、到為客戶給予專業理財規劃建議時，都能與 CFPⓇ合作，以客戶為中心，提供專業意見、投資標的商品與服務，因此，CFPⓇ持續與教育機構、培訓機構合作，以利培養下一代專業人才。

專注「Z 世代」 吸引年輕人進金融服務業

Noel Maye 表示，自今年開始，CFPⓇ將專注在下一個世代「Z 世代」（出生在 1995~2005 年），「我們思考，如何讓理財規劃對其增加吸引力？要如何透過教育、訓練等方式，甚至透過與雇主合作，將這些年輕人帶進金融服務行業，並幫助他們成為專業人士，以及成為 global CFP 一員。」

「財富規劃是金融服務的未來！」Noel Maye 描述，從全世界金融機構監管條例中發現，金融市場正在朝以客戶為中心，提供從銷售到專業意見的金融一條龍服務浪潮前進，客戶越來越需要符合自身利益，也符合道德規範的專業意見，這讓與財富管理相關的理財規劃顧問職業前景看好，基於客戶需求，相關專業理財規劃顧問人才需求也將提高。

Noel Maye 認為，CFPⓇ專業理財顧問不光提供給顧客專業投資組合意見，還必須將客戶投資屬性、短中長期目標與個人財務狀況納入考量，清查客戶的支出、繳稅、不動產現況，甚至為客戶制定退休相關投資計畫，這些以客戶為主軸打轉產生的專業財富管理顧問意見、量身訂做的理財投資配置計畫，讓人們可以安心活在當下、計畫明天。

協助客戶「堅持」 在亂世中改善投資獲利空間

全球進入低利率時代，專業理財顧問該如何協助客戶管理資產組合，維持甚至增加投資報酬率？又有哪些金融商品值得推薦或投資？

Noel Maye 回應，CFPⓇ專業理財顧問從近期協助客戶管理其資產投資組合經驗，了解現階段客戶面對的不光是低利時代，還有 COVID-19 帶來全球經濟環境變化的不確定性，這將牽絆客戶的工作前景，隨之而來還有年紀增長的健康風險與社會不穩定壓力。

「根據《世界交易所聯合會》（the World Federation of Exchanges）報導，今年 2 月到 3 月之間，COVID-19 危機使全球損失超過 18 兆美元！」Noel Maye 說，伴隨金融環境改變，即使是高淨值客戶，都在想辦法維持現有資產報酬與規模，CFPⓇ第一件事就是要協助自身客戶堅持到底，以利在這個不確定與動盪環境下，維持甚至改善投資獲利空間。

Noel Maye 指出，據他觀察，近期 CFPⓇ專業理財顧問正在協助客戶將資產投資轉移到更多被動式投資工具，例如 ETF（指數股票型基金）、另類投資（alternative investments）、不動產投資信託（REITs）。「從理財規劃角度來看，顯然 CFPⓇ人員持續維持與客戶合作關係，並尋求保護客戶資產報酬的投資標的，維持報酬率成長，一方面也避免下跌風險。」

Noel Maye 說，自己近期讀到一份報告，談到高資產淨值客戶對永續投資興趣日漸濃厚，永續與影響力投資聚焦在對環境永續經營與環保相關投資議題，在適當的治理下，有機會在低利環境中增加投資報酬，也能更善待地球。「人們正在將大流行當作一個機會，能徹底了解自身價值觀，我認為，這也是投資人與自身理財規劃顧問真正合作的好機會，能確保為自己做出更好的選擇。」

整合金融服務 與國際金融標準發展接軌

2020 年除了關注 COVID-19 疫情發展，香港《國安法》上路，也引發世界對香港亞洲金融中心地位動搖疑慮，台灣、新加坡等亞洲主要金融市場都希望能爭取接手下一棒亞洲金融中心地位。

Noel Maye 認為，所謂金融中心定義，應是有能力整合該地區的金融服務，這必須建構在投資人對該市場的信任，當投資人在金融中心投資時，會對該中心的經驗與意見充滿信心。

因此，面對台灣該如何把握亞洲金融中心可能移轉的機會？Noel Maye 建議，台灣必須提升自身對世界資金的信任與吸引力，提供與香港等金融中心一樣且相當的信任金融服務，接受以客戶為中心的理財規劃顧問文化，且必須經過 CFPⓇ協會專業認證，並與政府、台灣監管機構合作，以確保打造符合台灣客戶利益的法規。

Noel Maye 認為，台灣金融市場真正需要掌握的機會，是與國際金融標準發展接軌，從全球角度出發，吸引國際投資人目光，因為一個專業顧問協會與政府攜手合作，為投資者推薦專業顧問與財管建議，將可望建立被國際投資者信任的金融理財服務環境。

世界正在以前所未見的速度變化，Noel Maye 指出，早在 2015、2016 年，國際理財顧問認證總會就已經注意到金融世界變化，討論科技對理財規劃未來影響，CFPⓇ並與國際證券事務監理委員會組織（The International Organization of Securities Commissions, IOSCO）相互交流了解機器人理財顧問興起與潛在影響，包括對現有的理財顧問人才影響。

這幾年間經過一連串研究，Noel Maye 認為，從他們的觀點來看，未來理財規劃顧問將會結合優秀金融科技技術，搭配專業人才豐富經驗，為客戶制定最貼切的理財規劃服務，科技興起，讓 CFPⓇ將重心更放在研究行為財務學（Behavioral Finance），也就是深入了解如何與客戶建立深厚並有意義的關係，了解客戶真正需求目標，傾聽客戶心靈。

因此，面對未來，Noel Maye 規劃將理財顧問藉由科技發展變得更專業，並希望銀行業、保險業等金融業者都能與其一起攜手踏上這個旅程，了解理財規劃顧問要逐步從銷售商品思考轉向成與客戶建立關係，並能與監管機關甚至政府合作，創建一個有利年輕金融人才增加其專業長才、以客戶為中心的生態系統。

現階段，臺灣理財顧問認證協會以及台灣金融研訓院持續協助在台灣推廣 CFPⓇ專業認證，提高金融人員專業金融知識、強化能力，為台灣每一位潛在的財富管理客戶，提供更專業的服務人才。

來源：《台灣銀行家》 2020 年 08 月

更多精彩內容請至 《台灣銀行家》