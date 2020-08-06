印尼人民銀行在台設分行搶頭香 金管會點頭

金管會今 (6) 日表示，核准印尼商印尼人民銀行 (Bank Rakyat Indonesia) 設立在臺分行，該行為首家在我國設立分行的印尼銀行。

金管會說明，印尼人民銀行之所以想來台灣設據點，主要是看好台灣於亞洲市場具有重要戰略位置，可掌握區域合作及跨境服務的機會。而直接選擇申設分行，是為提供更多元化服務，包括：匯兌業務、企業金融業務及資金管理與通匯銀行等金融服務，可提高該行在國內及區域能見度，有助於該行發展及強化該行在全亞洲市場布局的策略。

印尼人民銀行於 1895 年設立，是印尼四大國有銀行之一，亦為印尼第一家國有銀行，總部設於印尼雅加達，業務發展著重於微型與中小型企業金融，是印尼微型企業金融的先驅，在全球各地共有 5 個海外營運單位。

金管會指出，依據 2019 年 7 月底銀行家 (The Banker) 雜誌排名，印尼人民銀行第一類資本於全球排名第 128 名，總資產排名為該國第 1 名，符合外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第 2 條所列全球排名前 500 大的要求。

金管會表示，印尼人民銀行設立臺北分行有助我國金融市場的國際化，對提升臺灣及印尼雙邊貿易及投資關係也具有正面效益。