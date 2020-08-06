聯德-KY上半年EPS 2.83元 Q4可望進入營運高峰

鉅亨網記者張欽發 台北 2020年8月6號17點2分

沖壓件廠聯德 - KY(4912-TW) 今 (6) 日公布 6 月自結，單月稅後純益 3400 萬元，年增 88.89%，第二季稅後純益 9700 萬元，季增 1.7 倍，年增 1.62 倍，每股純益為 2 元，上半年稅後純益 1.37 億元，年增 71.34%，每股純益為 2.83 元。

就下半年營運走勢來看，聯德 - KY 繼 2018 年取得美系手機系列機構件訂單後，正積極搶攻韓系大廠手機、白色家電訂單，預計第 4 季可見明顯成效，且在新增訂單推升下，今年營收將逐季攀高，第四季可望進入全年高峰。

聯德 - KY 目前除中國江蘇昆山廠，另有台灣平鎮及八德廠、泰國、捷克及新設的菲律賓廠，其中菲律賓新廠生產的散熱模組已開始出貨，聯德 - KY 生產的金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，由於 5G 通訊手機需要更高散熱效率，推升沖壓散熱組件產品出貨成長動能。

就聯德 - KY 現有產品應用上，有 4 成為散熱，除提高產品附加價值之外，獲今年新款手機導入產品後，散熱應用營收可望攀升至 5 成；至於聯德 - KY 生產線分布上，目前在中國大陸生產占 3 成產值，預計此比重將維持，以避開地緣政治引發的營運不確定性。

沖壓件廠聯德 - KY 產品應用於 PC、伺服器、汽車、手持式通訊產品，第一季稅後純益 3958 萬元，每股純益 0.83 元；今年上半年營收 20.52 億元，年減 3.61%。