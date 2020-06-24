中美晶啟動交棒 徐秀蘭接任董座暨執行長

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 今 (24) 日召開股東會，完成董事改選，在會後召開的董事會上，全體董事推舉由原總經理徐秀蘭擔任董事長暨執行長，姚宕梁續任副董事長並兼任總經理；而盧明光在卸任董座後，董事一致尊崇為榮譽董事長，中美晶則正式交棒給新任董座徐秀蘭。

中美晶今日股東會完成董事改選，新任董事包括盧明光、徐秀蘭、姚宕梁、蔡文惠、張鳳鳴、開彊法人投資代表人方豪、坤昌法人投資代表人區光穎，獨立董事為柳金堂、郭浩中、黎少倫。全體董事一致推舉徐秀蘭擔任中美晶董事長暨執行長，姚宕梁續任副董事長並兼任總經理。

盧明光 2007 年起擔任董事長，在卸任董座後，續任董事會新會期董事，正式將中美晶傳承交棒給徐秀蘭，今日董事會上，全體董事也一致尊崇盧明光為榮譽董事長，表彰其對中美晶貢獻殊偉。

中美晶今日股東會並承認去年營業報告書與財報，通過盈餘暨資本公積發放現金股利案，每股配發現金股利 5 元，也通過修訂公司章程，未來改採每半年配發股息。

中美晶表示，肺炎疫情對全球經濟造成劇烈衝擊，海外太陽能市場需求下滑，太陽能產業下半年市場需求力道未見明朗，不過，一旦疫情降溫，各國陸續解封後，海外需求可望好轉，太陽能產業有機會在第 3 季起，從谷底揚升，將生產利基型產品、積極開發台灣太陽能電站與建置智慧電網。