日政策催出Chromebook新動能 聯陽訂單看到Q4

受惠在家學習商機，Chromebook 也成為市場新寵兒，嵌入式控制晶片廠聯陽 (3014-TW) 吃下近半市場，成主要受惠廠商，據悉，Chromebook 除美、台標案強勁外，日本政府考量疫情，打算提前至明年替每名全國中小學生配備一台，各代工廠將趕在年底至明年出貨，聯陽營收動能可望逐季加溫，本季營收將創新高，第四季也已看到客戶訂單。

聯陽 (3014-TW) 嵌入式控制晶片供應各大筆電廠，去年市占率 30-35%，今年受惠 Chromebook 拉貨動能強勁，市占率已攀升至 40%，等於吃下近半市場，與對手差距也顯著拉開。

其中，聯陽大客戶廣達第二季在 Chromebook 市占高達 6 成以上，出貨 1450 萬台，季增 99%，較同業仁寶季增 60%、緯創季增 46% 及英業達季增 68%，成長幅度居代工廠之冠。且儘管廣達第二季基期已經墊高，但第三季出貨展望仍正向，同步帶旺聯陽營運。

供應鏈透露，Chromebook 產品除美國標案外，日本政府更考量疫情，擬將原本預計 2023 年前全國中小學生一人配備一台的計畫，提前至 2020 年實施，粗估數量至少 1000 萬台起跳，各代工廠將在今年底至明年初陸續出貨，聯陽也感受到訂單，有助下半年營收表現。

聯陽以電腦周邊晶片為主要營收來源，比重達 6 成，包括電腦 I/O 控制、嵌入式控制晶片等，客戶涵蓋各家筆電代工、品牌大廠，上半年受惠居家辦公需求帶動，筆電相關晶片出貨暢旺，營收達 20 億元，年增 23.99%。

聯陽指出，今年市占可望一舉突破 40%，拉開與競爭對手差距，成全球第一大供應商，第三季在傳統旺季加持下，營收將持續攀升，法人估將再創高，第四季訂單能見度也佳。