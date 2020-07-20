〈緯創衝生醫〉智能推薦系統、語音平台亮相 恩主公醫院率先導入

代工大廠緯創 (3231-TW) 搶攻智慧醫療商機，旗下緯創醫學今 (20) 日宣布與恩主公醫院合作，將三大智慧醫療服務導入新建門診大樓中，其中 ICD-10 CM 智能推薦系統、智能醫療語音平台首次亮相，可望提升醫療照護服務，減輕醫護人員工作負擔。

緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東表示，與恩主公醫院從兩年前開始合作，導入智慧血透系統後，將進一步導入 ICD-10 CM 智能推薦、智能醫療語音平台、遠距傷口照護系統等三項應用。

黃俊東進一步指出，資通訊、醫療服務是台灣兩個重要的世界級產業，也是台灣發展智慧醫療利基，提升醫療品質、服務能量，其中 ICD-10 CM 智能推薦系統是 ICD-9 CM 升級版，目前陸續有醫學中心接洽，估明年將至少有 5 家醫院導入。

緯創 2016 年宣布成立緯創生技控股公司，投入生醫技術整合，至今投資逾 10 家生技創投，旗下 100% 投資子公司緯創醫學鎖定設計製造高端醫療器材，去年開始效益逐步發酵，陸續有醫療院所主動接洽合作，但黃俊東指出，目前醫療占緯創營收比重仍低。

緯創表示，恩主公醫院導入三大應用中，ICD-10 CM 智能推薦是運用大數據與 AI 技術，提供醫師臨床決策參考，可望減輕疾病分類師工作負荷；智能醫療語音平台，則結合病人 APP 及智慧病房床邊系統，提供衛教注意事項說明，協助病患後續照護及加速病情復原，目前普及率突破 7 成，辨識準確率達 95%。

遠距傷口照護系統則是建立院內傷口資料庫及溝通平台，協助各類臨床傷口照護者掌握病人傷口情形，將縮減 70% 紀錄步驟，同時提供病人居家傷口照護服務，目前服務已延伸至護理之家。