〈台股盤中〉電子三雄帶頭衝 一度大漲逾百點「萬三」前近關情怯

美股三大指數大漲，台股今 (6) 日由電子三雄領軍，加上台塑四寶、金融權值股同步走強，盤中一度大漲超過 160 點，衝破 12900 點關卡，朝 13000 點叩關，不過，指數衝高後，獲利了結賣壓出籠，最低修正至 12851 點，來回震盪逾百點，預估今日成交量將再增至逾 3000 億元。

電子權值股方面，股王大立光 7 月營收優預期，股價跳空開高，早盤一度衝至 4200 元，漲幅近 8％，重回 4000 元大關；台積電、聯發科小漲近 1%，續站穩所有均線之上；鴻海漲幅超過 1%，站回 5 日線。

半導體族群持續成為盤面焦點，IC 設計族群方面，瑞昱大漲 6%，聯詠、安國、點晶、系微表現也都不俗。

除台積電小幅走揚外，聯電也延續強勢表現，漲逾半根停板，再創 16 年來新高價，茂矽也同步上漲逾 3%，不過，世界先進遭賣壓空襲，盤中跌逾半根停板，表現弱勢。

生技族群方面，生華科亮燈漲停，杏輝、新麗大漲逾半根停板，合一、基亞、優盛、大學光、晟德、生達、濟生續獲買盤進駐。

法人指出，近期步入第 2 季財報公佈期間，財報表現亮眼的個股，基本面具備成長題材的個股，可望持續獲買盤青睞，可留意強勢股月線前量縮止跌機會。