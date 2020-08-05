〈達方法說〉自行車出貨明年估倍增 併統達能源強化E-bike佈局

達方 (8163-TW) 自行車業務迎來收割，董事長蘇開建今 (5) 日表示，在近期接單暢旺下，全年自行車整車出貨將達 10 萬輛，明年更可望翻倍；達方也斥資 4.1 億元，透過收購以及現增的方式，取得統振 (6170-TW) 子公司統達能源逾 60% 股權，強化電動自行車 (E-bike) 電池佈局。

蘇開建表示，歐洲在疫情放緩、各地解封後，對自行車以及 E-bike 需求大增，訂單呈現翻倍成長，而旗下子公司世同最大年產能約 10 萬輛，其中 40% 為電動自行車，在需求強勁下，預計產能可望維持滿載，達到全產全銷。

達方先前看好自行車以及 E-Bike 需求，已提前在越南擴廠，新廠第三季完工投產後，整車代工總產能將達 20 萬輛，蘇開建認為，在趨勢不變下，預計明年出貨也可望翻倍，達到全產能的 20 萬輛。

另一方面，達方也公告，收購統振子公司統達能源，據了解，統達能源主要開發電動車高功率電池模組，產品除了 E-bike 用的高功率電池外，也規劃拓展低速四輪車、小型儲能等高功率電池模組產品。

蘇開建表示，併購統達能源後，可以藉此加強產品互補性，不僅完善在 E-bike 的佈局，更有助拓展儲能領域，他認為，在自行車出貨動能延續，以及統達能源的加入下，明年綠能相關應用可望成長 5 成，營收占比會由 25% 提升至 30% 以上。