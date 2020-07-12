晶技上半年EPS上看2元 Q3旺季營收將創近8年新高

頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今年受惠網通、筆電應用需求旺盛，營收動能強勁，6 月雖遭遇匯率干擾，營收仍達 8.15 億元，年增 18.36%，依出貨結構推估，6 月稅前盈餘仍維持 1.1 億元以上，上半年每股純益推估將挑戰 2 元。

晶技今年第二季營收為 25.24 億元，季增 17.33% ，年增 29.75 %，創 14 季以來新高，包含 6 月與第二季營收都優於市場預期，法人估晶技第三季營收仍將受惠旺季效應，可望季增 5-8%，創 2013 年以來新高。

晶技今年上半年營收 46.75 億元，年增 31.02%，估毛利率可站穩 30% ，每股純益估將挑戰 2 元。

晶技 5 月稅前盈餘達 1.39 億元，月增 10.8%，年增 1.12 倍，創 37 個月來新高，每股稅前盈餘 0.45 元；前 5 月稅前盈餘為 5.67 億元，年增 1.88 倍，每股稅前盈餘為 1.83 元。

晶技今年資本支出估 11.6 億元，並在桃園平鎮廠增加 5 條小型化石英元件產品生產線，包括 1210、1008 等最具市場競爭力等高加附加價值產品，平鎮廠 2 月有 2 條生產線進駐、5 月有 1 條，目前正在等候 8 月的兩條生產線抵達，有助挹注第四季旺季營運。

晶技目前石英元件產品主要應用於網通、PC 與手機等可攜式產品，及目前最夯的 TWS 等，產品去化快速，並陸續取得客戶端採購長約。