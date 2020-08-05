國際疫情蠢動 留意三事件對市場的衝擊

國際疫情二度感染蠢蠢欲動，聯博投信指出，下半年主要觀察三大重點，包括：疫苗研發、美國總統大選與美中角力戰等將牽動全球總經走勢，在投資標的部分，股市則看好美股後市表現。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維 (David Wong) 表示，超低利率的環境與各國政府大量的財政刺激政策為市場挹注高流動性，造就相對具吸引力的股市投資機會。

王耀維指出，美國是 2020 年下半年投資人不可或缺的核心資產配置之一，相較歐洲、日本與新興市場更具成長潛力，美股匯聚高品質成長類股，較能適應艱困的經濟環境，發揮防禦特性並維持成長動能。

相較之下，歐股中的景氣循環產業占比較高，受此波疫情影響較大，但隨著歐洲採購經理人指數回升，歐洲股市逐漸嶄露復甦跡象；日股則因疫情尚未明朗，預期每股盈餘成長相較疲弱。

進一步挖掘美股的投資機會，王耀維看好聚焦醫療保健、科技、和新消費等三大產業，原因在於非景氣循環類股相對不受此波疫情影響，且具有豐富的投資題材。

根據今年五月底標準普爾 500 指數成份企業所公佈的財報顯示，占指數比重約 65% 成長型產業與非景氣循環產業共繳交 6% 的企業營收成長率，反觀景氣循環產業的表現卻相對疲弱。

聯博投信指出，包含電動汽車、數位醫療資料、網路流量、DNA 定序、數位支付等與民眾生活息息相關的產業，即使在景氣趨緩階段，仍可望締造兩位數的複合年增長率。