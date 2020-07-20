永豐全行導入交易無紙化業界首創 年省千萬元成本

落實綠色營運，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (20) 日宣布，7 月起在全台 125 家分行全面導入「eNote」電子表單，創業界先例，全行導入交易無紙化，每年可節省約 2 座台北 101 大樓高度的紙張，可省千萬元成本。

永豐銀行表示，2017 年起規劃建置 eNote，歷時 4 年努力，投入逾 3000 萬元建置成本，全行導入 eNote 交易無紙化。

永豐銀行表示，客戶至永豐臨櫃辦理開戶或存、匯等交易時，已全面採用免填單服務，資料以口述方式傳達予行員再鍵入系統，以降低客戶填單錯誤率，但是交易內容仍需列印成紙本，由客戶簽名確認；2017 年起開始規劃建置 eNote，去 (2019) 年率先於成大及興大分行推行深獲好評，本月起，全台各分行均正式導入 eNote 交易無紙化，客戶臨櫃辦理開戶或存款、匯款等業務時，免填紙本表單，交易內容改由 eNote 確認。

永豐銀行進一步指出，即日起推出 eNote，口述交易內容將以 eNote 呈現，客戶於 eNote 上簽名確認即可；永豐銀行表示，應用 eNote 有助於提升營運效能，包括對外提供交易無紙化，及減少紙本流動亦讓客戶的個人資料更受保障；對內則讓審核線上化，加上電子式傳票自動化結帳，減少倉儲空間需求，也降低運輸及印刷表單的成本。

除 eNote 外，永豐銀行表示，全台各分行亦陸續配置數位大使，引導客戶使用行動銀行 APP 或 ATM 等自動化通路操作小額存、提、匯款等作業以節省時間，可協助客戶學習使用創新的金融服務或功能。