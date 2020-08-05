〈環宇法說〉認業外投資損失 Q2純益年減9成 EPS 0.07元

環宇 - KY (4991-TW) 今 (5) 日召開線上法說會公布第 2 季財報，雖優於首季，但業外認列投資晶成半導體、常洲新晶宇投資損失，稅後純益達 595 萬元，季增 140.21%、年減 93.25%，每股純益 0.07 元，累計上半年稅後純益稅後純益 842.7 萬元，年減 91.8%，每股純益 0.09 元。

環宇第 2 季合併營收 4.12 億元，季增 12.16%、年減 11.46%，毛利率 45.59%，季增 2.06 個百分點、年減 5.79 個百分點，營益率 20.83%，季增 7.17 個百分點、年減 2.72 個百分點，稅後純益 595 萬元，季增 140.21%、年減 93.25%，每股純益 0.07 元。

累計環宇上半年營收 7.79 億元，年減 7.6%，毛利率 44.62%，年增 0.13 個百分點，營益率 17.46%，年增 2.85 個百分點，稅後純益 842.7 萬元，年減 91.8%，每股純益 0.09 元。

環宇第 2 季業外損失達 6049.5 萬，分別認列持股比例約 36.06%、35.055% 的晶成半導體、常州新晶宇光電投資損失，其中認列晶成損失達 5879.3 萬元，由於晶成未達訂單規模，加上設備到位需提列費用、研發支出，而常州新晶宇則仍在初期廠務建置階段，環宇依比例認列 125.8 萬元業外虧損。

以產品營收來看，環宇去年第 2 季自有品牌 (KGD) 產品比重約 60%、光電產品代工占 13%，無線射頻代工相關占 26%，其他權利金占 1%，以終端應用來看，數據中心約占 64%，基站則占 31%。