群聯Q2營收季減15% 拿下日本最大柏青哥品牌訂單今年出貨

快閃記憶體控制晶片商群聯 (8299-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 33.71 億元，月減 13.7%，年增 0.81%，近 5 個月低點；第 2 季營收 108.55 億元，季減 15.64%，年增 10.96%；上半年累計營收 237.22 億元，年增 24.03%。群聯 SSD 也拿下日本最大柏青哥品牌訂單，今年開始出貨，貢獻營運。

群聯董事長潘健成表示，近幾年快閃記憶體 (NAND Flash) 產業的成長動能，除愈來愈多的電腦系統從傳統的機械式硬碟 HDD 改成固態硬碟 SSD 外，許多原本沒有使用 NAND Flash 作為主要儲存裝置的硬體設備，因其物美價廉優勢，也逐漸導入 NAND 儲存產品。

如柏青哥 (Pachinko) 機台早期因畫面解析度低，遊戲動畫簡單，未使用 NAND 儲存產品，但近幾年因應消費者需求，遊戲畫面大幅提升解析度及複雜度，柏青哥機台已逐漸導入 SSD。

由於柏青哥產業有其特殊性，群聯經過多年耕耘，去年已拿到日本最大柏青哥品牌的訂單，並於今年開始出貨，估對公司營收及獲利將有正面助益。

從上半年表現來看，群聯 SSD 及 eMMC 控制晶片出貨量成長近 40%，PCIe SSD 控制晶片成長近 120%，工規控制晶片成長近 90%，記憶體總位元數成長近 20%。

