〈明基材展望〉產能逼近滿載 產線積極去瓶頸估可增5-10%供應

偏光板廠明基材 (8215-TW) 董事長陳建志今 (12) 日表示，目前面板廠庫存水準偏低，預期下半年將有庫存回補潮，目前產能接近滿載，今年也將積極進行產線去瓶頸，估產能將增加 5-10%，但今年整體偏光板價格、市場供給變化不大。

陳建志表示，目前面板廠庫存普遍偏低，尤其是電視面板，估第 3 季將出現明顯庫存回補潮，筆電需求則沒有上半年好，價格方面，因面板價格仍在相對低點，估第 3 季偏光板價格將持平第 2 季，全年變動程度也不大。

產能方面，陳建志指出，近期 LG 化學傳將出售偏光板業務給寧波杉杉，但產能不變，且下半年也沒有大型新產能開出，估今年全球整體偏光板市場供給變化不大，對價格影響有限。

市場則傳明基材近期有轉單，陳建志表示，產能有限，且長期經營策略並不以擴產為目標，是聚焦高毛利產品，近年則積極進行產線去瓶頸，今年產能估可增加 5-10%，目前產能利用率近滿載。

展望今年，陳建志表示，電視偏光板將持續朝大型化布局、筆電朝色偏產品發展、顯示器往曲面發展，小尺寸方面，應用在折疊手機的圓偏光板，估第 4 季將配合客戶推出，醫療產品整體持平去年，車用電子則在明後年發酵。

明基材估今年產品組合將與去年相當，營收占比方面，偏光板估達 85%、醫療產品 10%、其它則占 5%，明年產品組合，偏光板估降到 80%、醫療維持 10%、隔離膜則占 3-5%。