權值雙王開高走高 漲近兩百點站回12700大關

台股今 (4) 日在權值雙王台積電、聯發科領軍下，開高走高、收最高，上漲 196.89 點或 1.57%，站回 12700 整數大關，收 12709.92 點，也收復所有均線，成交量則較昨日略減，約 2115 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王皆站穩盤上，台積電表現最強勢，終場上漲 2.28%，收 425.5 元，市值也重返 11 兆元，鴻海、大立光則小漲表態，聯發科午盤後在買盤進駐下，大漲逾半根漲停板，台塑化也因攜手豐田布局綠能，上漲逾 1%，為大盤走勢增溫。

高價股則表現平緩，千金股祥碩、矽力 - KY 多在平盤上游走，信驊則因第二季財報亮眼，加上跌深反彈，上漲近 2%，玉晶光也跌多上漲，漲幅近 4%，精測、富邦媒則在盤下遊走。

生技、PCB 族群為今日盤面焦點，生技指標股「天國一輝」全面回神，中天、杏國更亮燈漲停，其餘台康生、亞諾法、友華與長興也漲停作收；PCB 族群也因資金全面進駐，南電亮燈漲停，欣興、台表科也大漲超過 5%，燿華、景碩、華通、敬鵬、楠梓電等表現也不俗。

隨著各國維持貨幣寬鬆政策，台股資金行情可望延續，且接下來進入各家財報公布期，除了權值股外，中小個股也有輪動機會，投資人可留意獲利表現佳個股進行布局。