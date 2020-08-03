日系外資點名買進台光電 目標價首見2字頭

CCL 廠台光電 (2383-TW) 上半年獲利出爐，稅後純益 15.91 億元，年增 38.84%，每股純益達 4.98 元，根據日系外資最新報告指出，台光電第三季迎旺季，且受惠 5G 及高階伺服器板需求，因此評等「買進」，目標價調高為 211 元，為各外資中首見給 CCL 廠 2 字頭目標價。

日系外資估算，台光電今年每股純益 13.5 元，目標價 211 元，超越其他 CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台維 (6274-TW) 的目標價。

台光電第二季營收為 63.01 億元，毛利率 26.59%，創歷史同期新高，季增 2.38 個百分點，年增 2.05 個百分點，稅後純益 8.61 億元，季增 17.43%，年增 28.04%，每股純益為 2.69 元。台光電第二季毛利率表現，也優於日系外資預期。

台光電 2020 年上半年營收 122. 1 億元，毛利率為 25.44%，年增 2.44 個百分點，原因為產品組合改變，高階網通產品出貨增溫和手持式裝置市佔率攀升，今年上半年台光電上半年稅後純益 15.91 億元，年增 38.84%，每股純益達 4.98 元。

台光電為因應需求，近幾年逐步擴建產能，除昆山廠月產能 135 萬張，中山廠月產能 95 萬張，桃園 / 新竹廠月產能 65 萬張，今年第一季在黃石廠已順利量產月產能 30 萬張，預計第三季底再增月產能 30 萬張，合計到年底黃石廠會增加月產能 60 萬張，集團月產能將達到 355 萬張。台光電目前每股仍含息 6 元待除。