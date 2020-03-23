百容挽救貼息窘況 24日起買回3000張庫藏股

百容 (2483-TW) 3 月 16 日除息 1 元後，遭逢全球新冠肺炎疫情擴散，深陷嚴重貼息，公司決議明 (24) 日起兩個月內，在每股 28 元以下買回 3000 張庫藏股，維護公司信用及股東權益。

百容主要生產繼電器、導線架、端子台及沖壓件，每股配 1 元現金股利，已在 3 月 16 日除息，除息參考價 17.35 元，受到市場恐慌性賣壓影響，股價頻頻走弱，陷貼息窘境。

百容廠區生產廠包含台中工業區、中國深圳廠與東莞廠，其中深圳廠製造繼電器，東莞廠生產精密沖壓件，今年以來轉移部分產能至台中廠，繼電器生產地點轉移也陸續取得客戶認證，出貨漸趨順暢；另外蘇州半導體沖壓導線架廠，春節復工後客戶拉貨也強勁，在兩岸產能調配獲致效果下，百容 3 月營收估將優於 1 月及 2 月。

百容也積極擴充台中工業區廠房規模，預計第 2 季動工，該廠投資 21.78 億元，將在台中工業區設立新廠，首期建廠工程預計在 2021 年第 3 季完工，此案也獲經濟部「投資台灣事務所」通過，可取得融資補助等優惠。

百容今年 2 月營收 1.08 億元，年減 4.31%，前 2 月營收 2.29 億元，年減 21.1%。