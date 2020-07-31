〈趨勢寶開箱文〉未來科技王 如何一開賣就吸睛？

鉅亨買基金獨創為投資人設計出鉅亨趨勢寶，已經有兩年的時間，不僅幫助投資人更能達成長期投資的目標，主題推陳出新也吸引到更多人來嘗鮮。針對新科技所推出的「未來科技王」趨勢寶更是在今年七月中一推出就榮登管理規模的寶座。投資科技股的原因許多人都知道了，但其中有哪些不能錯過的趨勢？透過趨勢寶來投資科技股，跟直接買單一科技基金的差別又在哪裡呢？

1. 抓住什麼新趨勢？最夯科技話題

自從現代科技興起，人類的生活就大幅改變。現代人的生活，很難不接觸到科技產品，從早上叫醒你的手機、出門通勤的導航、遠端連線的智慧掃地機器人、路上越來越常見的電動車，再到現在已經完全進入機器學習的人工智慧與逐漸成形的 5G 網路，都漸漸變成大家的必需品。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/7/27，指數採 MSCI 全球與全球科技股指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

在投資方面也是，近 10 年以來，全球股市幾乎是由科技股在引領漲勢。因此要投資未來趨勢，科技股是不得不關注的主軸。

2. 未來科技王投資什麼？AI、機器人、物聯網、5G 等科技概念股

未來科技王將較有高度成長機會的科技概念股，打包一次提供給投資人，包含了 AI、機器人、物聯網和 5G 等新科技。根據德勤的研究，全球 AI 的市場將從 2020 年的 2.43 兆美元，成長 163% 到 2025 年的 6.4 兆美元。IDC 預估全球企業採購機器人金額，也將從 2020 年的 1,246 億美元成長 120% 至 2024 年的 2,745 億美元。5G 雖然才剛在部分國家上路，但根據 IDC 的研究，5G 市占率將在 2023 年快速提升到 26%，逐步取代目前主要智慧手機使用的 4G 網絡。

資料來源： IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2019/2/22，表中數據為預估值。

3. 選趨勢寶的好處：趨勢靠專家、配置靠分散、選基金靠模型

趨勢寶成立的初衷是在幫助投資人找到投資的方向，將同一個概念主題打包成組合式基金。這樣不僅簡化在當下流行的投資主題當中找到合適選擇的流程，更避開把希望都押注在某一檔基金的劣勢。舉例來說，假設投資人在 AI、5G、機器人、物聯網中選擇適合的標的，選擇平均分散投資和只選擇單一主題投資（又很倒楣的都選到表現最落後的類股），最後差別將近一倍。以期初投入 100 萬為例，分散投資在經歷了將近 11 年半的時間累積到了 772.7 萬，而單押僅累積了 387.3 萬元。

此外，選擇趨勢寶還有一個好處，就是可以解決挑選基金的難處。大部分投資人能取得的資料有限，而鉅亨買基金則可以利用基金數據，導入模型計算找出該主題裡表現比較好的基金標的，並定時檢視，汰弱留強。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

想參與新科技趨勢？未來科技王趨勢寶幫你達成

這波疫情不僅加速全球數據化的進展，也推波助瀾許多科技行業的業務發展，許多投資人都在找尋科技股的新興投資機會，未來科技王就是因此而生。而鉅亨趨勢寶適合給想投資卻找不到方向，或有方向卻不知道如何挑基金的投資人。在找趨勢、配置調整與挑選基金這三個投資人的痛處上，提供了解決方案。

鉅亨精選基金

精選基金 鉅亨趨勢寶－未來科技王 更多詳情請參考

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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