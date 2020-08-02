晶電、隆達將通過合資控股案 換股上市前營運均可望轉佳

LED 廠晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 將於 8 月 7 日召開股東臨時會，通過合資控股公司「富采投控」一案，富采投控規劃 10 月 20 日上市，而晶電、隆達將於同日下市；受惠第 3 季旺季效應、市況回溫，晶電、隆達單季表現可望優於第 2 季，在下市前，晶電單季虧損將收斂、隆達則挑戰單季轉盈。

晶電第 2 季受歐美封城衝擊，影響手機、顯示屏、照明與車用等終端產品買氣，產能利用率僅約 5 至 6 成，營收表現弱勢，不過，第 3 季歐美逐步解封，隨著旺季來臨，訂單能見度也拉升，接單明顯回溫，目前產能利用率已拉升至 7 成，毛利率可望明顯提升。

外資看好，在蘋果 Mini LED 大單放量挹注下，晶電第 4 季毛利率將再躍升。法人估晶電第 3 季每股虧損將大幅收斂至 0.23 元，第 4 季可望進一步縮減至 0.07 元，明年轉盈可期。

為因應蘋果客戶 Mini LED 背光需求，晶電已著手備妥相關產能，預計 9 月底前就會準備就緒、開始拉升；由於蘋果第 4 季傳將釋出首波量產訂單，晶電 Mini LED 相關產能的產能利用率，可望達最高峰，屆時 Mini LED 產能將占其整體藍光約 2 至 3 成，法人估第 4 季晶電 Mini LED 營收占比將達 15-20%。

隆達今年第 1 季起已陸續出貨 Mini LED 背光產品，估今年 Mini LED 相關產品將占背光產品營收比重 1 成，Mini LED 對整體營收的貢獻將達 5-7%。雖然第 1 季每股仍虧損 0.34 元，不過，第 3 季受惠旺季效應帶動，市況優於第 2 季，營運回溫，隨著 Mini LED 應用放量，營運可望逐步好轉，法人看好單季有機會轉盈。

晶電與隆達擬換股共同成立投資控股公司「富采投控」，未來 2 家公司將成為該控股公司 100% 持股子公司，雙方將於 8 月 7 日召開股東臨時會暨新設投控公司發起人會議。富采投控董事會由晶電取得 5 席董事、隆達 4 席，隆達其中 1 席董事將由原大股東友達 (2409-TW) 出任，新公司董事長預計由晶電指派。

富采投控將於 10 月 20 日上市，由於目前晶電股本約 109 億元、隆達約 51.5 億元，若直接合併股本過大，透過投控共同轉換，控股公司的股本將下降至約 68.6 億元，若明年公司能獲利，EPS 將明顯提高。

晶電與隆達未來將繼續投資在 2 家公司現有業務，並強化投資 Mini/Micro-LED 顯示器、智慧感測及三五族半導體微電子元件領域的先進技術。雙方將進行資源整合，晶電專注在上、中游，隆達成為晶電重要客戶之一；隆達則聚焦下游，晶電成為隆達重要供應商之一 。