〈晶電攜手隆達〉共同成立控股公司 10/20股份轉換可望重新上市

LED 廠晶電 (2448-TW) 與隆達 (3698-TW) 今 (18) 日宣布，擬換股共同成立投資控股公司，控股公司股本將降至 68.6 億元，未來 2 家公司將成控股公司 100% 持股子公司，股份轉換基準日預定 10 月 20 日，屆時可望改由新控股公司上市。

晶電與隆達擬成立控股公司，該控股公司與 2 家公司換股比例，暫訂為晶電以 1 股換發該控股公司普通股 0.5 股、隆達則以 1 股換發該控股公司普通股 0.275 股，晶電與隆達都將成為該控股公司持股 100% 子公司，2 家公司未來獨立運作，既有員工與客戶不受影響，原有股東持股也將轉至控股公司。

晶電與隆達預計 8 月 7 日召開股東臨時會，討論通過股份轉換案，通過後將申請各國政府反托拉斯法核准，並向證交所申請撤銷公開發行，目前股份轉換基準日預定為 10 月 20 日，若證交所核准，新控股公司將於轉換基準日的同一日上市。

雙方之所以共同成立投控公司，晶電副總經理張世賢解釋，目前晶電股本約 109 億元，隆達約 51.5 億元，若直接合併股本過大，因此透過投控共同轉換，控股公司的股本將下降至約 68.6 億元，若明年公司能獲利，EPS 將明顯提高，且在控股公司下架構下，未來籌資等各方面運作上，都有很大的好處。

換股比例方面，隆達副總經理張博儀說明，雙方換股比例考慮市價、淨值，及對未來產業展望等許多因素，並由雙方董事會，邀請外部獨立專家出具意見。

根據晶電與隆達規劃，該控股公司未來將成為跨國三五族半導體產業投資平台，除繼續投資在 2 家公司現有業務外，並強化投資 Mini/Micro-LED 顯示器、智慧感測及三五族半導體微電子元件領域的先進技術。

此次合作雙方將進行資源整合，落實專業分工，晶電將專注在上、中游，隆達成為晶電重要客戶之一；隆達則聚焦下游，晶電成為隆達重要供應商之一 。雙方並將在產品與技術發展藍圖及資源運用上聚焦，可加速研發轉量產，避免重覆投資、以降低成本，將效益極大化 。