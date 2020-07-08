筆電需求帶動 致新Q2營收創新高 聯陽寫九年新高

受惠筆電等 IT 產品需求強勁，IC 設計廠致新 (8081-TW)、聯陽 (3014-TW) 第二季營收分別達 17.19 億元、11.56 億元，皆年增 3 成以上，致新更創下單季新高，聯陽則創九年高。

電源管理 IC 廠致新 6 月營收 5.67 億元，月增 5.94%，年增 25.05%，第二季營收 17.19 億元，季增 5.98%，年增 31.12%，累計上半年營收 33.41 億元，年增 37.38%。

致新第 2 季隨著中國面板廠復工，加上居家辦公需求帶動，筆電、平板客戶拉貨力道明顯轉強，帶動致新第二季、上半年營收同步創高，表現淡季不淡，

嵌入式控制 IC 廠聯陽公布 6 月營收 4.12 億元，月增 6.28%，年增 35.15%，第二季營收 11.56 億元，季增 36.87%，年增 31.51%，累計上半年營收 20 億元，年增 23.99%。

聯陽因筆電嵌入式控制 IC 市占約 5 成，為全球最大供應商，第二季同樣受惠筆電需求強勁，加上大客戶 Chromebook 量產，帶動單季營收寫下新高，整體上半年營收衝破 20 億元，逼近 2011 年同期 20.79 億元的水準。