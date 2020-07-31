〈能源盤後〉新冠確診人數飆升 WTI原油跌破40美元關卡 3週來首見

週四 (29 日) 交易，原油期貨價格大幅走低，WTI 原油價格 3 週來首次跌破 40 美元，係因全球各地新冠疫情復燃將使需求疲軟，加上主要原油生產國將開始放寬產量限制，令市場擔憂。

The Price Futures Group 高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「需求是當務之急。」

他指出，與此同時，伊拉克出口量增加，令人擔心俄國和沙國可能開始回撤 OPEC + 協議，「因為伊拉克持續在減產數額上作弊。」根據 Refinitive Eikon 和產業來源，媒體報導伊拉克原油平均每日出口量達 275 萬桶，較 6 月時的水準增加 5 萬桶。

「糟糕的就業數據和比預期還差勁的 GDP 數據增加了市場對需求的擔憂，但最讓大眾嚇壞的是，川普總統在推特上說可能會推遲大選日期。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.35 美元或近 3.3%，收每桶 39.92 美元，為 7 月 9 日以來最前月契約首次收盤跌破 40 美元關卡。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 81 美分或近 1.9%，收每桶 42.94 美元，該契約於週五收盤屆期。

Swissquote 銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告指出，「經濟復甦預計轉緩，加上 OPEC 急著縮小減產規模，表明需求 / 供應動力並不支持石油市場短期進一步上漲。」

美國商務部週四公布，第二季 GDP 初值年率下降 32.9%，證實疫情重創經濟。7 月 25 日止的當週，初次請領失業救濟金人數增加 1.2 萬人，達 143.4 萬人。

根據約翰 · 霍普金斯大學匯總的數據，週四全球 COVID-19 病例數超過了 1700 萬，死亡人數上升至 667688 人。美媒報導，美國確診病例總數上升至 443 萬人、死亡人數達 151716 人，加州和佛州週三均創下單日死亡人數的高紀錄，且加州新增 12300 起確診病例。

與此同時，根據年初達成的協議，OPEC + 預計 8 月起每日產量增加 200 萬桶。

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 1.2204 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格增下跌 3.3%，收每加侖 1.2119 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 10 美分或 5.2% ，收每百萬 Btu 1.829 美元。

EIA 週四報告，上週 (7/24 止) 天然氣國內供應量增加 260 億立方英呎，略高於分析師預期。根據 S＆P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 230 億立方英呎。