〈財報〉受惠線上銷售強勁 Under Armour第二季營收優於預期

美國運動用品大廠 Under Armour(UAA-US) 於週五 (31 日) 公布了最新財報，該公司第二季營收下跌 41%，但是受惠線上購物的推動，業績優於預期。該股盤前股價上漲 13%

Under Armour 股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：7.076 億美元，低於去年同期的 11.9 億美元，年減 41%，高於分析師預期的 5.438 億美元

淨虧損：1.829 億美元，慘於去年同期的淨虧損 1730 萬美元，

LPS： 31 美分，慘於去年同期的 EPS 2.2 美元，好於分析師預期的 LPS 41 美分

從地區上來看，北美地區營收下跌了 45% 至 4.5 億美元，國際業務營收則下跌了 34% 為 2.24 億美元。在國際業務中，歐洲、中東和非洲地區的營收下跌了 39%，亞太地區營收下跌 20%，拉美地區營收下跌 72%。

從產品類別來看，服裝類營收下跌了 42% 至 4.26 億美元，鞋類營收下跌了 35% 為 1.85 億美元，配件類營收下跌了 47% 至 5600 萬美元。

該公司表示，第二季受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，大約 80% 的實體商店都被迫關閉。但是，線上業務需求強勁，推升 Under Armour 的業績，使得營收優於市場預期。

執行長 Patrik Frisk 在一份聲明中表示：「由於疫情的衝擊，第二季我們大部分商店和經銷地點都關閉，儘管我們的表現優於預期，但營收仍然大幅下跌。」

Frisk 也表示：「隨著大部分店面重新開放，我們在 6 月和 7 月經歷了一些上升的趨勢。但是，由於消費者相關不確定性持續，對 2020 年的情況持謹慎態度。」

截至本週四 (30 日)，Under Armour 今年股價下跌了約 47%，該公司的市值約為 52 億美元。