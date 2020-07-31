〈立積法說〉樂看下半年需求 再擴後端測試機台產能

射頻晶片廠立積 (4968-TW) 今 (31) 日召開法說，第 2 季受惠 WiFi 客戶拉貨力道強勁、產品良率提升，營收、獲利均創歷史新高，上半年更賺贏去年全年，展望下半年，立積表示，遠距商機、WiFi 需求可望延續，樂觀看待需求，並將持續擴充後端測試機台，估本季將從 45 台再增至 60 台。

立積表示，今年雖受疫情衝擊，但下半年包含運營商、各國政府都積極編列預算拓展頻寬，預期將可帶動整體 WiFi 需求，目前 WiFi 5 占比達逾 7 成，但 WiFi 6 需求增溫，加上良率提升，訂單已供不應求。

因應需求，立積指出，第 2 季後端測試機台已達 45 台，本季將再新增 15 台，估整體 60 台機台到位後，將可滿足客戶需求。

展望未來，立積表示，對下半年整體需求樂觀看待，估全年毛利率可望維持 35%，長期則仍以達到全球 WiFi FEM(射頻前端模組) 市占第二為目標，今年第 4 季也預計舉辦 2021 年新品發表會。

立積第 2 季整體 WiFi 營收比重達逾 9 成，其中以 WiFi 5/6 為主的 FEM 需求最為強勁，營收季增逾 3 成，占比提升至 69%，季增 17 個百分點。

立積第 2 季稅後純益 1.84 億元，季增 328%、年增 203%，每股純益 2.96 元，累計立積上半年稅後純益 2.27 億元，年增 356%，每股純益 3.66 元。