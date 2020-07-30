立積上半年賺贏去年全年 每股賺3.66元改寫歷年同期新高

射頻晶片廠立積 (4968-TW) 今 (30) 日公告第二季財報，稅後純益 1.84 億元，季增 328%，年增 203%，每股稅後純益 2.96 元，上半年稅後純益 2.27 億元，年增 356%，每股稅後純益 3.66 元；受惠 Super Hot Run 案量減少，加上良率改善，立積第二季獲利較上季大幅提升，上半年每股純益賺贏去年全年的 3.13 元。

立積第二季營收 11.96 億元，季增 43.92%，年增 79.55%，毛利率 35.39%，季增 5.76 個百分點，年減 3.21 個百分點，營益率 16.83%，季增 10.35 個百分點，年增 4.92 個百分點；稅後純益 1.84 億元，季增 328%，年增 203%，每股稅後純益 2.96 元。

立積上半年營收 20.27 億元，年增 85.69%，毛利率 33.03%，年減 5.29 個百分點，營益率 12.59%，年增 6.59 個百分點；稅後純益 2.27 億元，年增 356%，每股稅後純益 3.66 元。

立積第一季為配合客戶量產 WiFi 6，產品採 Super Hot Run 生產，加上其良率偏低，導致毛利率下滑至 30% 以下，獲利明顯下滑，不過，隨著第二季 Super Hot Run 案量減少，良率也上揚，毛利率已回升至 35%，加上營收規模擴大，獲利較上季與去年同期倍數成長。

展望第三季，立積認為，受惠遠距教學、居家辦公趨勢，路由器需求持續增加，WiFi 5、WiFi 6 的 FEM(射頻前端模組) 出貨可望轉強，加上華為持續拉貨，前 3 季營收可望逐季揚。

立積為因應客戶需求，積極擴增產能，預計今年晶圓代工、測試產能均將較去年提升，年初測試機台為 28 台，第 3 季將擴增至 45 台，盼能滿足客戶後續需求；晶圓代工則以宏捷科 (8086-TW) 為主，也有穩懋 (3105-TW) 的備用解決方案。