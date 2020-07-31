全球太空經濟持續成長 2019年規模突破4200億美元

據太空基金會 (Space Foundation) 發布最新報告顯示，全球太空經濟規模持續增加，達到了 4,328 億美元，儘管如今新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟帶來衝擊，該產業仍在持續成長。

報告指出，全球各國政府和企業在火箭、衛星等領域的總產量持續穩步增長，2019 年全球太空經濟成長了 2.2% 至 4,238 億美元。

去年增長的主要動力來自商業相關營收。商業相關營收指的是政府組織以外的營收，在去年成長了 6.3% 至 3368.9 億美元。

報告中也指出，即便全球爆發疫情危機，今年上半年的火箭發射次數也沒有明顯減少，共有 41 次成功發射的個案，僅略低於過去 5 年內平均值的 43.2 次。

太空基金會執行長 Tom Zelibor 表示：「太空產業因疫情經歷了某種程度的低迷，但總體而言，我認為太空產業的表現還不錯，有能力應對困難的環境。」

Zelibor 也表示，美國去年非政府太空支出增加了 7.7%，成為太空經濟主要成長動能。不過來自政府的支出，像是 NASA 的支出僅增加 3.7%，美國國防部的支出下跌了 9%，美國國家海洋與大氣管理局的支出更下跌了 19%。

如今，全球太空產業的競爭日益激烈，太空基金會的報告發現，全球政府的太空預算在去年增長了 9.5%，達到近 400 億美元。其中，太空領域支出年增率最大的國家包含俄羅斯 (38.8%)、德國 (32.4%)、澳洲 (29.5%) 及印度 (17.4%)。Zelibor 表示：「世界上已有 80 多個國家實施太空計劃。」

Zelibor 也表示，全球對太空產業的興趣繼續使相關經濟受益，很大程度上歸功於幾位企業家的近期投資。 像是馬斯克 (Elon Musk) 的 SpaceX、貝佐斯 (Jeff Bezos) 的藍色起源等等。「億萬富翁正向太空產業投入數十億美元。」Zelibor 說道。