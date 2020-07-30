〈能源盤後〉美庫存意外大減 但汽油庫存意外增加 原油溫和上升

週三 (28 日) 交易，原油期貨價格收高，係因美官方數據顯示，上週原油庫存減少 1000 萬桶以上，為今年迄今下降程度最大的一次。

然而，上週汽油供應量意外增加，緩和了原油的上漲，因為市場普遍擔憂需求成長緩慢。

EIA 週三公布，上週 (7/24 止) 美原油庫存減少 1060 萬桶，為去年 12 月 27 日止的當週以降最大下降程度，當時該週庫存下降 1150 萬桶。另外，汽油供應量增加 70 萬桶，而蒸餾油增加 50 萬桶。

根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期上週 (7/24 止) 原油供應量下降 120 萬桶，API 週二晚間則公布上週減少 680 萬桶。另外，分析師也預期汽油庫存減少 200 萬桶、蒸餾油供應量則維持不變。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，原油供應量下降的程度令人意外。「但更仔細觀察後會發現，汽油和蒸餾油供應量增加了。」

「即使大消息都看漲，原油消耗量大，且美元疲弱，但我們覺得這足以說明，原油不會大幅上漲。」ICE 美元指數在觸及 2 年低點後，週三下降 0.4%。

Zahir 提到，汽油庫存增加顯示「駕駛需求沒有像往年那樣在旺季上升」，且隨著許多人持續居家辦公，恐使近期原油需求持續低迷。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 23 美分或近 0.6%，收每桶 41.27 美元。EIA 數據公布前，交易價格約在 41.32 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 53 美分或 1.2%，收每桶 43.75 美元，為 7 月 17 日以來最低收盤價。

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存小增約 130 萬桶，但整體石油產量仍維持在 1110 萬桶 / 日不變。另外，煉油廠活動增加，上週運行率達產能 79.5%，較前一週的 77.9% 比率提高。

EIA 表示，過去 4 週，汽車汽油產品供應量平均 870 萬桶 / 日，較去年同期下降 9%。(汽車汽油產品常被視為需求指標。）

8 月交割的汽油期貨價格下跌 2 美分或 1.9%，收每加侖 1.2415 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格增加 1 美分或 0.9%，收每加侖 1.2533 美元。

石油和石油產品對 Fed 週三維持低利率不變的聲明幾乎沒有反應。FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，原油市場「仍聚焦需求端的動力。」

「美國新冠新增確診病例上升，已令人懷疑當前經濟的復甦力量，市場對再次封鎖關閉的擔憂情緒可能會縮限原油近期漲勢。」

Lukman 表示，從技術面來看，WTI 原油仍在 2 美元的區間內，支撐點在 40 美元，阻力點在 42 美元，如果跌破 40 美元，可能會引發跌勢邁向 36 美元。

其他能源商品

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 5 美分或 3% ，收每百萬 Btu 1.854 美元，該契約收盤後屆期。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 7 美分或 3.5% ，收每百萬 Btu 1.93 美元，該契約現為最前月契約。

EIA 週四將公布上週天然氣庫存報告，根據 S＆P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 230 億立方英呎。