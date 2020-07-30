〈光寶科法說〉Q2純益季增逾1倍 每股賺1.48元 與上半年EPS同寫新猷

光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說，公布第 2 季財報，在各應用需求成長、產品組合有利等因素推升下，單季稅後純益 34.45 億元，季增 1.19 倍，年增 5.4%，每股純益 1.48 元；上半年稅後純益 50.17 億元，年增 3 成，每股純益 2.16 元，第 2 季、上半年 EPS 分別創單季、歷年同期新高。

光寶科第 2 季營收 417.96 億元，季增 28%，年減 6%，毛利率 19.4%，季增 4.9 個百分點，年增 3.7 個百分點，營益率 8.7%，季增 6.4 個百分點，年增 3.4 個百分點；稅後純益 34.45 億元，季增 1.19 倍，年增 5.4%，每股純益 1.48 元。

光寶科上半年營收 743.72 億元，年減 13%，毛利率 17.3%，年增 2.8 個百分點，營益率 5.9%，年增 1.8 個百分點；稅後純益 50.17 億元，年增 30%，每股純益 2.16 元。

光寶科表示，第 2 季受惠電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G、AIoT、筆記型電腦與遊戲產品相關市場需求，加上產能調配得宜、產品組合優化及營運效率提升，帶動單季獲利創高。

從營收占比來看，第 2 季光電部門營收佔比為 17%，營收季增逾 1 成；資訊產品部門營收佔比 68%，營收季增逾 3 成；儲存裝置營收占比 11%，其中，固態儲存事業部門 (SSD) 出售予 Kioxia Holdings Corporation 交易案，已於 7 月 1 日完成交割。