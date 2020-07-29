【袁志峰專欄】大市成交縮量 繼續整固

7 月 29 日推介 - 中國鐵塔 (788, 上日收市 $1.40)

1) 股市前景

中港股市成交顯著縮量，反映投資者持觀望態度，靜待美國議息結果和推出新一輪的財政刺激方案。另外，美國及香港疫情二次爆發也影響市場氣氛。估計恒指技術支持位 24000 點，建議投資者趁回調買入。

今天推介是中國鐵塔 (788) ，業務防守性強，股市整固時可能是換馬對象，隨着中國 5G 基站建設高峰期來臨，今明兩年盈利稳定增長的確定性較高，股價基本跌至一年低位，較 2018 年 8 月上市價 1.26 元只高出 11%，估值具吸引力。

2) 上日中港股市況總結

恒指周二高開 339 點，已是全日高位，隨後反覆回落，午後見全日低位時，升幅收窄至 39 點，尾市反彈，收報 24773 點，升 169 點或 0.7%。成交額按日減 11% 至 1124 億元，較 7 月至今日均成交額的 1635 億元少 31%。港股通南向淨買入 39 億元，月內累積淨買入增至 789 億元。

藍籌股 29 升 20 跌 1 持平。蒙牛乳業 (2319) 是升幅最大藍籌，漲逾 5%。港交所 (388) 及申洲國際 (2313) 升 3%。長實集團 (1113) 及中石油 (857) 是表現最差藍籌，跌 2%。受華為事件影響的滙豐控股 (5) 再跌逾 1%，報 34.8 元，創 11 年新低。大型科技股跑贏大市，騰訊 (700) 升 5%，其餘 5 隻最大科技股升 2%-3%。恒生科技指數升 3.5%，30 隻成份股 29 升 1 跌。上升股份升幅 1%-12%，平均漲幅 3.6%。比亞迪電子 (285) 領漲。

板塊方面，軟件、半導體、汽車和體育用品股做好。金山軟件 (3888)、金蝶國際(268)、中芯國際(971)、華虹半導體(1347) 漲 6%-9%。東風集團 (489) 公布發行 A 股計劃，股價升 14%，比亞迪 (1211) 及華晨中國 (1114) 漲逾 3%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 漲 2%-3%。金價創歷史新高後，多隻相關股份回吐逾 6%。

上証指數周二震盪攀升，收報 3227.96 點，升 0.7%。深証成指升 1.3%，科創 50 指數升 1.9%。滬深兩市總成交縮減至不足 9000 億元 (人民幣，下同)，自 7 月 2 日以來連續兩天不足萬億元。北向資金淨賣出 22 億元，7 月累積淨買入減至 109 億元，6 月淨買入達 527 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數下跌，道指收報 26379 點，跌 205 點或 0.8%，標指跌 0.7%，納指跌 1.3%。美匯指數由 2 年低位反彈，微升至 93.75。紐約期金首度突破 2000 美元，收報 1957 美元，創歷史新高。

4) 宏觀 / 行業訊息

歐洲央行昨日宣布，歐元區銀行暫停派息及回購股份的期限，將由今年 10 月延長至明年 1 月；英倫銀行同日表示，會研究延長銀行停止派息及股份回購直至今年底的可能性。(信報)

國際評級機構惠譽表示，新冠肺炎疫情導致經濟增長放緩，以及需要提高信貸增速來支持抗疫措施，將拖低中國的信貸效率、金融體系的槓桿率亦會上升。該行認為，由於信貸效率降低，累積減值風險較高的貸款，中資銀行潛在資本缺口達 9.5 萬億元至 19.5 萬億元人民幣，相當於國內生產總值的 10% 至 19%。(信報)

5) 新股訊息

泰格醫藥 (3347) 昨天首日招股，獲多家券商合共借出約 430 億元融資額，相當於公開發售超購近 71 倍，有傳國際配售亦獲數倍超購。泰格醫藥本身已在深交所上市，其 A 股昨升 0.73%，收報 104.6 元人民幣。(信報)

6) 個股訊息

藥明康德 (2359) 以每股 106 元至 109 元，配售 6820 萬股新股，集資最多 74.3 億元。每股配股價較昨收市價 113.9 元折讓 4.3% 至 6.9%。(信報)

澳博控股 (880) 宣布，上半年股東應佔虧損 14.1 億元，對比去年同期錄得盈利 16.8 億元，每股虧損 24.9 仙，不派息。(信報)

國泰航空 (293) 預期未來客運需求持續低迷，將於本周起，陸續將旗下飛機轉移至澳洲中部愛麗斯泉停泊，首批涉及約 12 架國泰及港龍航空飛機。在未來數月，將約三分之一客機轉移到香港以外的地方。(蘋果日報)

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