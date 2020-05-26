〈耕興法說〉美國實驗室今年可望轉盈 整體獲利將優於去年

檢測廠耕興 (6146-TW) 今 (26) 日參加櫃買中心業績發表會，副董王新添指出，美國實驗室接單暢旺，第 1 季業績較去年同期逾倍數成長，營運也轉盈，今年營收規模更將擴大下，全年營運可望轉盈，有助耕興獲利優於去年。

王新添表示，美國實驗室去年虧損約 180 萬美金 (約新台幣 0.54 億元)，業績占整體營收比重僅 1.65%，隨著業務拓展，美國實驗室從今年 3 月起營收顯著成長，占第 1 季整體營收比重已達 3.85%，營運也轉虧為盈，目標今年可獲利。

王新添說明，今年第 1 季獲利不如預期有三大因素，包括人力成本增加、設備折舊費用提高，及產能外包侵蝕獲利；其中，為因應 5G 檢測需求提升，人力年增近百人，人事費用年增逾 3000 萬元；再者每季持續添購設備，導致折舊費用提高，達 6000 萬元。

第三，由於疫情干擾，中國實驗室復工時程遞延，影響第 1 季測試產能下降，為滿足客戶需求因此將案件委外測試，但也因此吃掉部分獲利，呈現營收增、獲利衰的情形。

展望後市，王新添認為，第 2 季後中國疫情趨緩，中國實驗室全面復工，屆時將不會有產能外包的情形，且因整體營收規模擴大，加上美國實驗室轉盈帶動，全年獲利將優於去年。