〈聯亞法說〉5G動能強勁 Q3營收估季增1成 持平去年同期

光通訊模組廠聯亞 (3081-TW) 今 (29) 日舉辦線上法說，展望下半年，財務長楊吉裕表示，第 3 季營運動能仍由 5G 電信產品帶動，看好下半年營運回溫，第 3 季營運將回到去年同期，法人估，聯亞第 3 季營收將重回 6 億元，季增逾 1 成，毛利率則持平第 2 季。

楊吉裕表示，第 2 季電信 5G 需求強勁，10G、25G 產品供不應求，正加緊新建後段產能，而 5G 應用已占 10G、25G 產品比重逾 8 成以上，下半年動能可望持續增溫；數據應用方面，受全球疫情影響，下半年客戶需求仍趨保守。

從個別產品進一步分析，楊吉裕指出，100G 產品逐步需求下滑，但廠商持續著重在 200G、400G 產品研發，相關客戶開發進度皆如期進行，今年 400G 產品也持續出貨，估下半年出貨比重就將超過 100G 產品。

楊吉裕表示，400G 產品主要客戶 3 月已量產出貨，包含 200G、400G 產品，第 2 個客戶也預計 7 月下旬出貨 400G 產品，第 3 個客戶則計畫年底才會出貨。

手機 3D 感測方面，楊吉裕透露，目前營收占比約 3-5%，仍以中國客戶為主，本季將加入日本客戶，可望挹注相關營收，但今年整體手機市況不佳，已下修今年 3D 感測營收貢獻目標，估將低於 1 成，美國客戶則仍在開發中。