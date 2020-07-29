宏匯廣場首年營收目標40億元 定位台北雙子星的前哨站

新北最大百貨宏匯廣場今 (29) 日宣布，將於 31 日起試營運，預計 9 月底開幕，定位為全客層生活商場，宏匯廣場總經理陳玉寶表示，商場營業面積 3.1 萬坪，其中娛樂業種 25%、餐飲占 25%，符合商場發展趨勢，第一年營收目標 40 億元，並設定成機場到達台北雙子星的前哨站。

新莊宏匯廣場。(鉅亨網記者王莞甯攝)

陳玉寶說明，新莊、三重、蘆洲、五股和泰山地區欠缺社交娛樂、購物 、全家出遊和停車便利等功能的商場，而宏匯廣場基地面積 4700 坪、營業面積 3.1 萬坪，合計 12 個樓層，以一站式滿足全客層的生活百貨為定位，館內一口氣導入 76 個餐飲食品品牌，合計占營業面積比重達 25%，並設有 400 坪大的田倉超市，為新北最大超市，同時還導入新北旗艦級無印良品。

宏匯廣場引進日本 Zepp 全球首家海外據點。(鉅亨網記者王莞甯攝)

在娛樂業種上，宏匯引進日本 Zepp 全球首家海外據點，面積共 1500 坪，一次可容納 2200 人，目前已陸續有藝人舉辦聯合演唱的活動，8 月底在 Zepp 演出。

台灣獨家的 VR ZONE NEW TPIPEI。(鉅亨網記者王莞甯攝)

另一方面，宏匯以高額授權金導入日本最大、台灣獨家的 VR ZONE NEW TPIPEI 達 350 坪，共擁有 12 個 IP，可望藉此吸引更多年輕客群。陳玉寶強調，集團不惜成本要做出不同的商場型態，才能與其他業者做出差異化。

宏匯廣場說明，由於目前因疫情影響電影上片延播，美麗新影城預計 10 月底啟用，而在邊境管制下，部分國際名品第四季才會完成裝潢，此外，其他樓層全數啟動。

陳玉寶也透露，目前台北雙子星大樓已略有初步規劃，營業面積約 6 萬坪，一棟專做世界高檔名品，另一棟則是全方位百貨商場。