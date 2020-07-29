新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

宏匯廣場首年營收目標40億元 定位台北雙子星的前哨站

宏匯廣場總經理陳玉寶。(鉅亨網記者王莞甯攝)
宏匯廣場總經理陳玉寶。(鉅亨網記者王莞甯攝)

新北最大百貨宏匯廣場今 (29) 日宣布，將於 31 日起試營運，預計 9 月底開幕，定位為全客層生活商場，宏匯廣場總經理陳玉寶表示，商場營業面積 3.1 萬坪，其中娛樂業種 25%、餐飲占 25%，符合商場發展趨勢，第一年營收目標 40 億元，並設定成機場到達台北雙子星的前哨站。

新莊宏匯廣場。(鉅亨網記者王莞甯攝)
新莊宏匯廣場。(鉅亨網記者王莞甯攝)

陳玉寶說明，新莊、三重、蘆洲、五股和泰山地區欠缺社交娛樂、購物 、全家出遊和停車便利等功能的商場，而宏匯廣場基地面積 4700 坪、營業面積 3.1 萬坪，合計 12 個樓層，以一站式滿足全客層的生活百貨為定位，館內一口氣導入 76 個餐飲食品品牌，合計占營業面積比重達 25%，並設有 400 坪大的田倉超市，為新北最大超市，同時還導入新北旗艦級無印良品。

宏匯廣場引進日本 Zepp 全球首家海外據點。(鉅亨網記者王莞甯攝)
宏匯廣場引進日本 Zepp 全球首家海外據點。(鉅亨網記者王莞甯攝)

在娛樂業種上，宏匯引進日本 Zepp 全球首家海外據點，面積共 1500 坪，一次可容納 2200 人，目前已陸續有藝人舉辦聯合演唱的活動，8 月底在 Zepp 演出。

台灣獨家的 VR ZONE NEW TPIPEI。(鉅亨網記者王莞甯攝)
台灣獨家的 VR ZONE NEW TPIPEI。(鉅亨網記者王莞甯攝)

另一方面，宏匯以高額授權金導入日本最大、台灣獨家的 VR ZONE NEW TPIPEI 達 350 坪，共擁有 12 個 IP，可望藉此吸引更多年輕客群。陳玉寶強調，集團不惜成本要做出不同的商場型態，才能與其他業者做出差異化。

宏匯廣場說明，由於目前因疫情影響電影上片延播，美麗新影城預計 10 月底啟用，而在邊境管制下，部分國際名品第四季才會完成裝潢，此外，其他樓層全數啟動。

陳玉寶也透露，目前台北雙子星大樓已略有初步規劃，營業面積約 6 萬坪，一棟專做世界高檔名品，另一棟則是全方位百貨商場。

延伸閱讀