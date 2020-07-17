三倍券有效帶動百貨人流 環球購物、統一時代來客增2成

振興三倍券已開始發放，由於適逢暑假，百貨業者陸續表示，人流和買氣正快速回籠，其中，冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心指出，店內已湧現人潮，尤其三倍券發放首日來客成長 20%，樂觀看待三倍券將帶動全台 7 店整體年中活動業績成長 20%，而統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨台北店同樣來客成長 20%。

整體來看，百貨第三季景氣明顯加溫，法人看好，百貨市場低迷狀況已於第二季底落底，下半年將比上半年好。

環球購物表示，三倍券回饋有效帶來已鎖定好商品的消費者，又以化妝品、3C 家電、運動用品和玩具買氣最熱絡，相較去年暑季，年中活動首日整體業績和人潮增 20%。

環球購物進一步指出， 由於目前正處國旅旺季，旗下車站店點包括板橋車站、南港車站及新左營車站，強打憑台鐵票根享買一送一或是 6 折起折扣活動，希望將各大型車站的人潮快速導入店內。

統一時代百貨台北店則表示，觀察到消費者大多將三倍券綁定行動支付，其中以台灣 Pay 使用率最高，首日人潮增加 20%，業績更有超過 50% 成長，使用三倍券的消費筆數超過 2000 筆，消費民眾多看準高單價商品購買，以化妝品、家電和飾品為前三大熱銷品項。

而休閒型商場大魯閣 (1432-TW) 表示，持續在體驗型項目上創新，疫情緩解後，1 月開幕的美式經典滑輪場成為台中最熱門的網美打卡熱點，並湧現人潮，樂觀看待暑假旺季和三倍券的加乘效應。