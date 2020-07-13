新光三越打造多元支付生活圈 攜手LINE Pay推綁定三倍券

百貨龍頭新光三越繼上周起強打今年年中慶活動「超級卡利 HIGH」祭全台百貨最高回饋 33% 後，今 (13) 日再宣布，首度聯手電子支付 LINE Pay Money 推三倍券電子支付市場的最高回饋 20%，拚可挹注上半年因新冠肺炎疫情蒸發的業績，並藉此導入年輕新客群。

不同於其他百貨集團都強打自家電子錢包，新光三越今日表態，要打造多元支付便利生活圈，首度聯手 LINE Pay Money 搶客，消費者以 LINE Pay Money 綁定三倍券，於 7 月 15 日至 8 月 14 日於新光三越單筆消費滿 3000 元最高可獲得 LINE POINTS 600 點回饋 (1 點折抵現金 1 元)，等同回饋達 20%。

新光三越說明，與 LINE Pay 合作主要是著眼於 LINE Pay Money 用戶占比近 30%，並以 23-35 歲年輕族群為主，明顯異於新光三越的主要消費客群為 41-50 歲，展望未來也將廣納多元支付，打造成全方位消費體驗的 Living Center，力拚讓百貨來客更加趨年輕化。

另一方面，新光三越指出，上半年因疫情衝擊，多數業種表現衰退，不過，除了精品一貫維持成長，在宅商機當道之際，居家生活業種逆勢成長 1%，相當難得，因此，今年年中慶強打高單價的居家娛樂系統如電視和音響、大家電、清淨家電和廚房家電等，目標在行銷預算無上限的激勵下，帶動類別業績大增 10%。