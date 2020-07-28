〈財報〉麥當勞Q2營收下跌30% 仍優於市場預期

全球速食龍頭麥當勞 (MCD-US) 週二 (28 日) 公布 2020 年第二季財報，由於全球因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情進行防疫措施，拖累了麥當勞薯條、漢堡銷售，第二季營收衰退近三分之一，麥當勞盤前跌 2.24%，暫報每股 196.75 美元。

麥當勞股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：37.7 億美元，年減 30%，高於分析師預期的 36.8 億美元

淨利：4.838 億美元，低於去年同期的淨利 11.19 億美元

EPS： 65 美分，低於去年同期的 1.97 美元

麥當勞執行長 Chris Kempczinski 在聲明中表示，過去的幾年中，在外送和數位化方面的投資，為麥當勞帶來了良好的體質，隨著全球市場的重新開放，業績將持續改善。

不過，麥當勞也表示，今年美國地區將永久關閉約 200 個營業據點，其中一半以上是沃爾瑪商店內銷量較低的地點。

麥當勞第二季全球同店銷售額下跌 23.9%，美國國內市場中，4 月份同店銷售額下跌了 19.2%，不過 6 月僅下跌 2.3%，美國約有 2,000 家餐廳已重新開放，但由於病例數再度激增，該公司 7 月初又停止了餐廳的重新開放。

美國境外，餐廳停業也對銷售額帶來衝擊，到第二季末，94% 營業場所已重新開放或是部分營業，國際運營市場部分 (包括法國和英國) 在 4 月份的同店銷售額也下跌了三分之二，不過 6 月份，該部門同店銷售額跌幅縮減至 18.4%。

在中國和巴西在內的發展中國家市場中，同店銷售額 4 月下跌 32.3%，5 月下跌 20%，6 月下跌 20.3%。

儘管美國經濟有復甦的區勢，但近期新冠肺炎病例重新回升，迫使美國部分州和城市重新實施防疫相關封鎖限制措施，在疫情不確定性增加的情況下，麥當勞未提供未來財務預測。