芮特- KY上半年EPS1.31元 5G Sub-6天線已進入試產階段

射頻天線供應商芮特 - KY(6514-TW) 今 (28) 日公布最新自結獲利，第二季稅後純益 3225 萬元，季增 3.53 倍，年增 12.08%，每股純益 1.07 元，上半年每股純益為 1.31 元。芮特 - KY 也指出，5G Sub-6 天線已在試產階段，估 2021 年進一步放量出貨。

芮特 - KY 去年第 3 季完全納入士誼科技成 100% 子公司，營運磨合後，士誼提供的產能、出貨金額快速成長，單月營收貢獻從第一季的 1000 萬元，提升到第二季 2000 萬元，整合效益正向。

芮特 - KY 第二季營收 2.45 億元，毛利率 30.24%，季增 4.21 個百分點，年增 7.03 個百分點，稅後純益 3225 萬元，季增 3.53 倍，年增 12.08%，每股純益為 1.07 元。

芮特 - KY 上半年營收 3.91 億元，毛利率為 28.67%，年增 3.64 個百分點，稅後純益為 3937 萬元，年減 12.86%，每股純益為 1.31 元。

芮特主管指出，併入士誼並經過運作調整後，獲利從損益兩平轉為獲利，受惠美中貿易關稅壁壘，客戶陸續轉單台灣營運據點，效益逐漸顯現。

芮特 - KY 產品為射頻天線模組，主要有 4G/LTE/5G、交通運輸、物聯網、智慧傳輸、無線網路 (Wi-Fi6) 五大廣泛應用，5G Sub-6 天線已在試產階段，明年進一步放量，將成重要動能，預期營運將持續穩健成長，延續無線通訊產業中的競爭優勢。