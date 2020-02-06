芮特100%持股士誼科技 今年首季起有明顯獲利貢獻

射頻天線供應商芮特 - KY(6514-TW) 去年第 3 季完全納入士誼科技為 100% 子公司，經兩季營運磨合後，估今年第 1 季起，士誼科技不僅提供產能，且將貢獻獲利，使芮特第 1 季營、及獲利淡季不淡。

芮特去年第 3 季認列業外收益 7501 萬元，推升去年稅後純益達 1.46 億元，創新高，年增 1.17 倍，每股純益 4.88 元；公司指出，100% 持股子公司士誼科技產能進一步拉高，天線產品布局兩岸，有助本業獲利。

芮特主管指出，併入士誼並經過兩季運作調整後，獲利由損益兩平轉變為獲利率明顯拉升，且受惠美中貿易關稅壁壘，客戶陸續轉單台灣營運據點，效益逐漸明顯。

芮特生產的 Wifi 6 天線已與客戶偕同完成開發與量產交貨，預期 2020 年需求增溫，推升營運動能成長。

芮特去年第 4 季營收 1.81 億元，毛利率為 30.21%，季增 6.09 個百分點，年增 41.46 個百分點；稅後純益 1458 萬元，季減 83.2%，年減 11.1%，每股純益為 0.48 元。累計 2019 年全年營收 7.22 億元，毛利率 26.1%；稅後純益達 1.46 億元，創新高，每股純益達 4.88 元。

芮特主管指出，公司持續致力生產流程改善，並強化生產運作效率，去年第 4 季毛利率突破 30%。

芮特去年取得士誼 100% 股權，整體產能規模進一步拉高，兩岸天線產品也完整布局，可免除受美中貿易衝突產生的不確定性影響。