因華口服抗癌用藥獲美納入指標案件 目標下半年二期臨床

因華 (4172-TE) 表示，旗下口服抗癌藥品 D07001 取得美國口服節拍式療法專利，同時也獲得美國醫藥品查驗中心 (CDE) 納入新冠肺炎指標性案件，預計今年下半年進入臨床二期試驗。

因華表示，D07001 的活性原可抑制病毒複製效果，且可強化自體免疫力，目前已完成臨床一期試驗，據臨床數據顯示，有 80% 胰臟癌及部份膽道癌病人腫瘤有穩定控制，且 50% 受試者無惡化存活期間達 4-7 個月，預計今年下半年進入臨床二期試驗。

因華指出，由於 D07001 可抑制病毒效果，因此也針對新冠肺炎輕症、中症及無症狀患者，在台大醫院進行體外試驗，據悉，低劑量的 D07001 可降低病毒數量，且無副作用產生，此數據也獲得美國醫藥品查驗中心青睞，選為新冠肺炎指標性案件。

因華也將 D07001 的試驗結果送件申請美國負責新冠肺炎的資金補助計畫單位 BARDA，若最終審查通過，除可望取得補助金外，也可望成為美國抗疫國家隊。

BARDA 是公共衛生出現緊急狀態時，為必需的疫苗、藥品、療法和診斷工具，進行開發和採購，並提供產業一體化、系統性的途徑。

BARDA 為加速開發抗新冠肺炎相關療法，贊助經費無上限，自今年 3 月初以來，已投入產業 25 億美元 (約新台幣 750 億元)，包括贊助阿斯特捷利康製藥公司 (AZ)12 億美元、嬌生公司 (J&J)10 億美元、贊助 Moderna 4.83 億美元加速疫苗開發、提供羅氏大藥廠 2500 萬美元，進行 IL-6 抑製劑的人體臨床試驗。