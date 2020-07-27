白宮幕僚長 : 本周有望公布肺炎的新療法或疫苗

新冠肺炎疫情持續影響美國，隨著美國二波疫情逐漸升溫，市場正渴求著疫苗能盡快推出，而白宮幕僚長 Mark Meadows 週日 (26 日) 於 ABC 新聞台專訪表示，川普政府有望在近日針對新冠肺炎發布新的治療方法或疫苗。

據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，上週日美國確診案例已超過 400 萬大關達 410 萬人，總計死亡人數約為 14.6 萬人。

疫情持續擴散下也使原先對此不重視的川普也於上週記者會改口，其表示最不願見到的事情依舊發生，疫情正出現惡化，川普也呼籲民眾須戴上口罩並盡一切努力來防疫。

隨後白宮幕僚長 Mark Meadows 於 ABC 新聞台專訪中提到，的確政府在防疫期間實行了禁止旅遊、經濟封鎖等措施，口罩政策固然重要，不過現階段最急迫且最有效的仍然是疫苗的開發。

對此，上週美國在其疫苗的「曲速行動」計畫中對輝瑞 (PFE-US) 與德國醫生技公司進行規模 20 億美元的投資，以求疫苗加速發展；Meadows 表示，為了對抗新冠肺炎，美國政府使出渾身解數，其中因在新冠肺炎治療方面發現了突破性的技術，相關新冠肺炎的新療法、疫苗的細節將於本周對外公布。