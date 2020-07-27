〈陸股盤後〉A股量縮整理 三指數奮力收高

A 股在上週五大跌後，週一 (27 日) 三大指數止跌回穩，不過 A 股近兩周的回檔已讓投資人出現觀望，買盤追價意願不足，三大指數勉強收高，且成交額更萎縮至不到人民幣 1 兆元，結束連續 17 個交易日成交額突破兆元人民幣。

盤面上，以黃金概念股表現最為亮眼，至於貴金屬、珠寶首飾、非鐵金屬、安控、農牧飼漁等產業也紛紛收高，而造船、商業百貨、航空、旅遊酒店、房地產等產業則出現回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證指數收盤上漲 0.26%，收報 3205.23 點；深證成指上漲 0.32%，收報 12976.87 點；創業板指上漲 0.15%，收報 2631.76 點。滬深兩市週一 (27 日) 成交金額達人民幣 9272 億元，日減三成。

北向資金進出方面，週一北向資金共賣超約人民幣 15.14 億元，其中滬股通賣超人民幣 38.16 億元，深股通買超人民幣 23.02 億元，北向資金已連續 3 個交易日賣超，合計賣超金額達人民幣 215.25 億元。

產業消息

黃金現貨價在亞洲時段不斷刷新歷史新高，帶動黃金概念股大漲，潮宏基、白銀有色、華鈺礦業、盛達資源、西部資源、豫光金鉛、老鳳祥、赤峰黃金、西部黃金紛紛漲停。

疫苗龍頭康希諾計劃回 A 股掛牌，帶動生技類股走勢，科創板中的艾迪藥業飆漲 14.4%，其餘在滬深主板掛牌的西藏藥業、康華生物、復星醫藥、賽升藥業等 8 檔個股漲停。

中國國務院副總理韓正重提「房住不炒」，深圳東莞立即推出房市調控新政，地產類股應聲下挫，金科股份大跌 3.3%、保利地產下挫 2.2%、新城控股下跌 1.7%、萬科下跌 1.3%。

法人觀點

中國中信證券指出，A 股目前受到外在因素影響出現震盪，但這屬於短期現象，並無法對中國經濟和金融市場造成實質衝擊。雖然國際情勢不穩定會影響 A 股走勢，但中國目前基本面和流動性均朝正向發展，使得指數在下檔也有支撐。預估 7 月中下旬 A 股市場處於一個震盪打底的行情，投資人可以在適當時機分批佈局。

國泰君安表示，隨著未來 A 股解禁規模縮小、地緣風險漸漸消退，及短期風險因素定價後，市場觀望氣氛可望回復，資金也將從前期的退場轉向平穩，短線來看 A 股仍是震盪格局。

國盛證券指稱，近期多項利空導致 A 股出現修正，但這些衝擊均屬短線，市場不存在系統性風險。以中長線而言外資資金持續流入的趨勢不變，且流動性保持寬鬆的趨勢也暫時不會改變。指數即使短期出現波動，但在資金行情之下獲利機會仍大於風險。